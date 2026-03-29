Las mujeres de Extremadura marcan un cambio de rumbo

Extremadura empieza a mirarse en un espejo distinto. Durante décadas, la salida de mujeres jóvenes marcó el pulso de un territorio que veía cómo su talento se marchaba en busca de oportunidades. Hoy, ese relato comienza a invertirse. Ya no es solo una historia de fuga, sino también de regreso. Y en ese retorno, las mujeres se consolidan como uno de los activos más sólidos y transformadores de la región.

Las voces recogidas en esta nueva edición de la revista Mujeres, coinciden en un diagnóstico compartido: el talento femenino no solo ha resistido, sino que ha sabido reinventarse. Desde distintos ámbitos, las entrevistadas han subrayado la importancia de crear redes, de apoyarse mutuamente y de abrir camino a quienes vienen detrás. Hablan de formación, de innovación y de una mirada más abierta hacia el territorio, pero también de la necesidad de visibilizar referentes que durante años han permanecido en segundo plano. Ese cambio se percibe con especial claridad en el ámbito rural. Allí donde antes el abandono parecía inevitable, empiezan a surgir proyectos liderados por mujeres jóvenes que han decidido quedarse o volver. Emprendedoras que han apostado por sus pueblos no solo como lugar de vida, sino como espacio de oportunidad. Iniciativas vinculadas al sector agroalimentario, al turismo sostenible o a los servicios de proximidad que, más allá de su impacto económico, reactivan comunidades enteras. El discurso de las protagonistas converge en una idea clave: ya no se trata solo de resistir, sino de construir. La digitalización, el acceso a nuevas herramientas y una mayor conciencia colectiva han permitido que muchas de estas mujeres desarrollen proyectos viables sin renunciar a sus raíces. Y en ese equilibrio entre tradición e innovación, Extremadura encuentra una vía de futuro.

El regreso no es casual. Responde a un contexto en el que las ciudades ya no garantizan por sí solas mejores condiciones y en el que la calidad de vida adquiere un peso decisivo. Las entrevistadas coinciden en señalar que la región ofrece hoy posibilidades que antes no existían, aunque insisten en que el cambio debe consolidarse con políticas que acompañen este impulso. Ese retorno tiene, además, una dimensión simbólica. Durante años, fueron ellas las primeras en marcharse, empujadas por la falta de oportunidades. Ahora, muchas son también las primeras en volver. Y en ese gesto hay algo más que una decisión individual: hay una apuesta colectiva por reescribir el futuro de la región.

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Extremadura empieza a reconocerse en el empuje de sus mujeres. En su capacidad para emprender, para innovar y para sostener el territorio. Un capital humano que ya no solo aspira a quedarse, sino a liderar el cambio. Tal vez, como apuntan algunas de las voces recogidas, sea el inicio de una transformación necesaria y urgente. Una que no se mide solo en cifras, sino en la forma en que una tierra aprende, por fin, a confiar en quienes nunca dejaron de creer en ella.