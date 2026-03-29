“El músculo asociativo de Cáceres está muy ligado a la mujer. Se aprovecha su experiencia y sabiduría, imprescindibles para crecer como sociedad”

Usted está en política municipal, donde lo cotidiano pesa mucho. ¿Qué le motivó a dar el paso y qué ha cambiado en usted desde que asumió la responsabilidad de concejala?

El proyecto del alcalde Rafa Mateos me convenció, pero sobre todo tenía inquietud de mejorar a través de la cercanía y la escucha de las personas. Sí, mi mirada ha cambiado. Ahora voy por la calle y la escaneo. Veo si hay suficientes bancos, si está lo suficientemente iluminada…También he aprendido mejorar cuestiones que tienen que ver con el carácter y la personalidad, como la empatía, la asertividad, o la paciencia..

En el Ayuntamiento de Cáceres se toman decisiones que afectan directamente a la vida de las mujeres, ¿Qué medida concreta le gustaría impulsar o reforzar para mejorar el día a día de las cacereñas?

Hemos mejorado la iluminación en las calles, reforzado la seguridad y trabajamos en un proyecto de accesibilidad. También creemos en la formación como herramienta de transformación. Gracias a ella la mujer dispone de un vehículo para transformar su vida social, profesional y personal.

La igualdad también se juega en lo pequeño. ¿Dónde cree usted que aún hay “desigualdades invisibles” en la ciudad y cómo se corrigen desde lo municipal?

Las desigualdades invisibles también siguen suponiendo retos. Por ejemplo, aún hay menor presencia de la mujer en grupos de responsabilidad. Debemos seguir luchando para equiparar los sueldos y también las responsabilidades históricas que se nos han atribuido como, por ejemplo, los cuidados. En el ayuntamiento se trabaja para corregir esta serie de barreras y para ello disponemos de una Oficina Técnica de Igualdad, capitaneada por nuestra compañera Encarna Solís.

Como mujer en primera línea pública y especializada en la participación ciudadana, ¿cómo fomentar una participación de la mujer mayor en los barrios y asociaciones?

En Cáceres el músculo asociativo de la ciudad, en sus barrios, está muy ligado a la mujer. Se aprovecha su experiencia y sabiduría, imprescindibles para crecer como sociedad. Desde la Concejalía de Participación Ciudadana nos esforzamos en romper con la idea de que la mujer mayor no está muy ligada al asociacionismo, que eso es cosa de jóvenes. También son importantes los talleres de memoria colectiva en los diferentes barrios. Un ejemplo es la fiesta de Las Lavanderas de Cáceres, que resurge a través de mujeres mayores que con su experiencia nos enseñan también a conocer nuestra historia. También tenemos en marcha programas contra la soledad no deseada en diferentes áreas. La mejor medicina en este sentido es la participación.

¿Qué aprendizaje se lleva usted de la política municipal que no esperaba y qué le gustaría que dijeran de su paso por el ayuntamiento dentro de unos años?

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Si para que una ciudad avance hacen falta grandes proyectos, también son sumamente importantes los pequeños detalles de cada día, que pueden cambiar la vida de una persona, como puede ser una rampa, una farola más, dos bancos más. Me gustaría que se me recordara como una persona que estuvo a pie de calle, en todos los barrios de la ciudad, que fue accesible y, por supuesto, que luchó por una participación ciudadana real y efectiva. Y que también colaboró a hacer de Cáceres una ciudad más amable y una buena elección para vivir.