“Mi padre fue mi referente. Nunca he sentido que mi elección profesional estuviese vinculada al género”  

Ingeniera de Procesos Químicos, especialidad Industrial. Son cada vez más las mujeres que rompen el mito de que las llamadas carreras STEM son masculinas. ¿Por qué decidió dedicarse a este ámbito?

No fue una vocación que tuviese clara desde pequeña. Es verdad que quería algo que requiriese esa acción mecánica que conlleva la ingeniería. En un momento de luz pensé que, en lugar de arreglar personas, que probablemente sea más bonito, quería arreglar máquinas. Fue un poco fortuito y, por suerte, la decisión fue acertada.

Creo que tiene que ver con cómo creces. Mi padre me regalaba juegos de cómo montar timbres. Nunca he sentido que mi elección estuviese vinculada al género. De hecho, considero que mi referente fue mi padre.

Pese a la mayor presencia femenina en estos ámbitos, todavía son mayoritarios en ellos los hombres. ¿Le ha supuesto mayor esfuerzo abrirse paso en este sector?

Sí, en todo momento. Ha sido una realidad desde el principio. En mi trabajo hay tres escalas diferenciadas: la parte de gestión, en salas de reuniones; la de implementación, liderando equipos en planta; y la técnica, desarrollando proyectos.

En el ámbito de la gestión no se suele percibir tanto, pero en el técnico, tanto en la sala de contratación como en la parte de ejecución, la brecha salarial es una realidad. Lo ha sido durante toda mi carrera. Compañeros hombres con menos formación y experiencia accedían a los mismos puestos que yo, incluso con mejor salario. Te ves obligada a tener titulaciones adicionales. Fue la única razón por la que me saqué el Máster en Administración y Dirección de Empresas. Pones las medidas dando por hecho que tienes que demostrar más. Igual sucede en la parte de implementación, por ejemplo, dirigiendo equipos cien por cien masculinos en plantas industriales.

Ha desarrollado su carrera por países y culturas muy diferentes donde la figura de la mujer no está en el mismo plano de igualdad que la del hombre. ¿Cómo ha sido?

Me ha sorprendido no encontrar diferencias con respecto a situaciones que he vivido en Europa. En Asia, por ejemplo, donde no es que hubiese pocos puestos femeninos en planta, es que no había ninguno, no noté diferencias con los equipos profesionales con los que trabajé distintas a las percibidas en Europa.

Eso sí, fuera del proyecto las diferencias eran notables y nada agradables. Era obvia la barrera para que las mujeres accediesen a puestos como el que yo desempeñaba.

Reino Unido, Georgia, Sudáfrica, Francia, Chile, Estados Unidos… y de nuevo Extremadura. ¿Qué hizo que decidiera volver?

El carácter de la gente y su profesionalidad. Con los años aprendes que no se trata solo de formación y experiencia, sino de personalidad. A mi socio y a mí nos atrajo la ambición de los extremeños por mejorar la posición de su comunidad. Hace falta que se conozca más. Pensamos que Extremadura está ahora en un momento fantástico y que había que ayudar a llenar sus polígonos industriales de tejido empresarial. Y, por supuesto, la calidad de vida de la comunidad siempre es un plus para atraer industrias y nuevos trabajadores.

Es cofundadora y responsable de estrategia en “Everyplace”. Ha decidido afincar su empresa en Extremadura. ¿Por qué?

“Everyplace” es una consultoría de estrategia que da soporte a empresas, tanto en el diseño como en el desarrollo de sus proyectos. Damos ese soporte tanto en el sector de la construcción como en el de la dirección de proyectos. Estamos muy especializados en el ámbito industrial y en la energía.

Noticias relacionadas

Después de muchos años trabajando en el extranjero, porque todo esto se fraguó fuera por las situaciones que nuestra generación tuvo que vivir, creímos que era el momento correcto para traer “Everyplace” a Extremadura. El talento hay que traerlo a la región.