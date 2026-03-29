“La Policía Nacional tiene 200 años. Seguimos creciendo y acercándonos a la ciudadanía en todos los ámbitos”

Primero periodista. Luego policía. ¿Cómo y por qué decidió aunar ambas profesiones?

Ser policía nacional siempre había sido un sueño desde pequeña. La influencia de mis padres hizo que estudiase una carrera para tener más formación. Me decanté por Comunicación Audiovisual porque siempre me ha gustado la prensa y la investigación. Mi aspiración era investigar y eso, al final, está un poco ligado con la policía. Cuando comencé a ejercer me di cuenta de que tenía que luchar por mi sueño y así lo hice. Me costó más por tener que compaginar trabajo y estudios, pero todo se consigue.

¿Qué labores desempeña?

Cuando juré el cargo fui al Departamento de Prensa, éste se encarga de gestionar la comunicación con medios, las redes sociales, los eventos de altos cargos… Fui allí, estaba en Madrid, por mi anterior profesión y fui muy feliz y aprendí mucho. Vi la Policía Nacional desde otro punto de vista. Pero llegó el momento de explorar otras vías, afortunadamente en la Policía podemos desempeñar muchas funciones. Cambié de destino y lugar y me fui a la Costa del Sol, donde me dedico a la investigación y persecución de delitos con fuerza y violentos.

Gracias a su labor contribuyó a evitar el suicidio de una joven del que alertó por redes sociales. ¿Qué recuerda de aquella experiencia?

Actué como pensé que decía hacer. Gracias a la formación que recibimos supe gestionar rápidamente y coordinar todos los servicios. Lo más necesario es esa inmediatez. A día de hoy me siento orgullosa de poder haber ayudado a una persona a seguir con vida.

En este caso las redes permitieron salvar una vida. En su labor diaria, ¿qué peligros encuentra también en ellas?

La Policía Nacional tiene una unidad de ciberdelincuencia en todos sus niveles porque los delitos en ellas son cada vez más. Estafas, ciberbullying… también están en las redes, con la dificultad que ello implica a la hora de perseguirlos pues quien, por ejemplo, insulta detrás de una red se cree impune. La Policía tiene que estar a la altura y perseguir estas nuevas formas de delinquir.

Alertan algunos estudios de la desconfianza en algunos sectores de la ciudadanía en instituciones públicas. La Policía goza de crédito, pero ¿qué se podría hacer para incrementar el mismo, para que las personas acudan a ella cuando lo precisen?

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Lo más importante es seguir transmitiendo un mensaje de confianza. La Policía Nacional tiene 200 años de historia. Seguimos creciendo y acercándonos a la ciudadanía en todos los ámbitos de su vida. Como en todas las instituciones hay ovejas negras. Pero, además, la Policía tiene una unidad de asuntos internos, algo con lo que no cuentan todos los órganos públicos, en el que se persigue y penaliza a quien comete delitos. Seguimos luchando para atajar todo tipo de violencias, por supuesto la machista.