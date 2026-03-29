Cada 8 de marzo renovamos un compromiso con la igualdad. Una igualdad basada en el respeto y la convivencia, y respaldada por medidas eficaces. Porque, en Extremadura, ninguna mujer debe ver limitada su vida y su autonomía.

Este año lo hemos resumido en un lema que apela a la responsabilidad compartida: «Por todas. Entre todos». El foco está en las mujeres que sostienen familias, que lideran empresas, que enseñan en las aulas, que trabajan en hospitales, en el campo o en la administración, y que contribuyen al avance de Extremadura. Pero el camino solo se recorre si lo hacemos en común.

La igualdad no debe entenderse jamás como un elemento de división. No es una revancha, sino un objetivo compartido que implica a mujeres y hombres, a las instituciones y a la sociedad en su conjunto, con la vista puesta en una región más justa.

Sabemos que queda trabajo. Persisten diferencias en el empleo, en la promoción profesional, en la presencia en determinados sectores o en el reparto de responsabilidades dentro del hogar. Y somos conscientes de que la conciliación no puede seguir siendo un obstáculo ni una renuncia. Por eso, desde la Junta seguiremos impulsando medidas que faciliten el equilibrio de responsabilidades familiares y apoyen a las familias, para que cuidar no sea una carga que recaiga siempre en las mismas espaldas, y para que la maternidad no frene trayectorias ni oportunidades de futuro.

La libertad de las mujeres empieza por su seguridad. No debe haber espacio para la violencia, el abuso, la explotación o la discriminación. Nuestro deber institucional es prevenir, proteger y acompañar, con recursos eficaces . Que cualquier mujer que pida ayuda encuentre una respuesta cercana, seria y rápida.

Hay, además, un terreno decisivo: la educación. Educar en igualdad es educar en respeto, en dignidad y en libertad. Es construir buenos referentes para que nuestras niñas y nuestros niños crezcan sabiendo que el talento, el esfuerzo y las aspiraciones no entienden de sexos. Que la igualdad de oportunidades es una garantía democrática.

Esta publicación celebra precisamente eso: a las mujeres que hacen Extremadura. Mujeres con historias de trabajo, de emprendimiento, de creatividad y de superación. A todas ellas, gracias. Y a toda la sociedad extremeña, desde la Junta de Extremadura, una idea compartida: sigamos sumando, cada día, desde cada responsabilidad, por grande o pequeña que sea. Porque cada avance cuenta y el paso de una es el paso de todas.

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*María Guardiola es presidenta de la Junta de Extremadura