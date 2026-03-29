“Todos y todas en nuestra posición y trabajo somos protagonistas para sacar la Semana Santa adelante”  

En 2024 asumió la presidencia de la Agrupación de Cofradías y Hermandades de Badajoz. ¿Qué ha supuesto esta responsabilidad para usted?

Pues mucha responsabilidad, pero también es una gran satisfacción tener la confianza de las hermandades que han depositado en mí su confianza para que asuma este cargo. Para mí es un compromiso que intentaré sacar adelante lo mejor que me sea posible, trabajando para que todo salga bien y no defraudar a nadie.

¿De dónde le viene la pasión por la Semana Santa?

De muy pequeña. Estudié en un colegio religioso, el Colegio Santo Ángel. Ahí conocí la necesidad de mantener la fe. También a través de mi familia, de mis primas. Ellas se apuntaron a la cofradía de San Andrés, la del “Santísimo Cristo del Descendimiento, María Santísima de la Piedad y Nuestra Señora de la Esperanza”. Vi el trabajo que en ella se hacía y me causaba curiosidad, así que decidí echar una mano. Empecé así, poquito a poco, hasta llegar a los puestos más altos.

Cada vez hay más pasos femeninos, ¿qué impulso hace falta aún para que las mujeres adquieran protagonismo en este ámbito?

Todos y todas en nuestras respectivas asociaciones tenemos nuestro protagonismo. Sin las costaleras no se habrían podido sacar algunos pasos. Todos y todas en nuestra posición y trabajo somos protagonistas para sacar esto adelante, para mantenerlo a flote. Cuantas más personas participemos, mejor será para dar mayor vistosidad a la Semana Santa.

Parece que en estos últimos tiempos el cine y la música han puesto el foco en la espiritualidad. ¿Por qué cree que se ha vuelto a ella?

Quizás por un sentimiento de que nos falta algo en la vida, que no es solo tener algo material. Las personas tenemos esa transcendencia de pensar en el más allá y, quizás, ese encuentro espiritual ayuda.

En el otro lado, ¿cómo atraer a las y los jóvenes a la Semana Santa?

Haciendo que la conozcan desde dentro, que puedan participar a su manera, darles protagonismo y un conocimiento a través de la fe. Si no lo vemos con ojos de fe, no vamos a sentir absolutamente nada.

La Semana Santa atrae a muchas personas que no son creyentes. ¿Es positivo?

Por supuesto, todo lo que sea atraer al público lo es. Si a la ciudadanía le llega al corazón, algo se les puede despertar. Siempre hemos dicho que es la puerta de entrada a la Iglesia, a la fe. Luego depende de cada uno continuar, porque la fe se tiene que alimentar siempre.

La Semana Santa de Badajoz es Fiesta de Interés Turístico Internacional. Después de este título, ¿a qué más se puede aspirar?

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A mantenerla. Beneficia a la ciudad y a toda Extremadura. Los desfiles procesionales atraen a muchísimas personas. Para que vengan, es necesario presentarlos con dignidad, que puedan contemplar y apreciar la fe que profesamos hacia nuestras imágenes y lo que representan.