“Mi sueño es estar en un club de natación o en un centro de alto rendimiento entrenando a deportistas de élite”

¿De dónde le viene su amor al deporte?

Mi familia siempre ha sido muy activa. Fue mi madre la que siempre quiso que sus hijos hiciesen deporte. Al principio practiqué gimnasia rítmica. Bailar me gustaba, pero los entrenamientos no eran lo mío. Mi madre insistió en que probase otras disciplinas deportivas y fue ella la que me descubrió la natación. Y ahí me quedé porque me encantó.

Ha llegado a lo más alto en la historia del deporte extremeño con tres paralimpiadas a sus espaldas como nadadora. ¿Qué hay detrás de este éxito?

La natación ha sido mi vida. Empecé con siete años y la práctica deportiva de élite en ella la dejé a los veintisiete. Han sido veinte años viviendo con la natación. Un tiempo de desarrollo, aprendizaje y experiencias. Era mi día a día porque los entrenamientos no son solo las horas de ir al agua o al gimnasio, sino que implica cuidarse permanentemente. Hay que vivir para ese deporte, estar bien para entrenar y rendir en la competición.

La natación ha sido, es y supongo que será mi vida. Sigo nadando, de hecho, ahora soy entrenadora. Al final, sigo en contacto con la natación.

Se atreve también con el ciclismo. Y, además, profesional. Ha participado en el Mundial de Río de Janeiro formando parte de la selección nacional. ¿Cómo ha sido la experiencia?

Ha sido una experiencia increíble. Cuando dejé la natación profesional intenté seguir en otro deporte para que no fuese un cambio muy brusco. Había tenido ya contacto con el ciclismo. Pero el momento llegó cuando vi la oportunidad de que la selección buscaba a una deportista para el relevo. Me apetecía probar. Me veía con ganas e ilusión de experimentar. Hice tres pruebas que se sucedieron en apenas cuatro meses. Me seleccionaron y en cosa de seis meses estaba en el campeonato del mundo. Todo fue muy rápido.

Agua o tierra. ¿En qué medio se encuentra más cómoda?

Agua, sin duda. Me encanta bucear en medio del silencio que apenas rompe el sonido de los skimmers. Ese momento es mi favorito.

Atesora un palmarés de lujo. ¿Qué nuevos retos se plantea?

Hay muchas cosas, incluso siento que voy tarde a algunas. Me queda aún el mundial de este año que se celebrará en Holanda. Y según vaya, quizás pueda soñar con los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

¿Con qué compagina la práctica deportiva? ¿A qué le gustaría dedicarse?

Estoy entrenando en un club de masters. Es un trabajo que me permite compaginar mis enfrentamientos con el estudio. Ahora estudio Ciencias del Deporte porque quiero ser también profesora.

¿Su sueño?

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Mi sueño siempre ha sido estar en un club de natación, incluso en algún centro de alto rendimiento, entrenando a nadadores de élite. Ahora lucho por ser profesora, una profesión que quiero seguir compaginando con estar en algún club de natación porque quiero seguir siendo entrenadora.