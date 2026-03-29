ENTREVISTA | Mamen Clavel Empresaria de Moraleja
"Cuando tenía 25 años tuve la necesidad de convertir mi pasión en mi trabajo"
Al frente de Mamen Clavel, un atelier especializado en eventos, ella es un ejemplo de mujer emprendedora que ha sabido abrirse camino con éxito en el medio rural
¿Qué le ha dado su pueblo y qué cree que todavía falta para que las mujeres del medio rural puedan desarrollar aquí su proyecto de vida sin renuncias?
La oportunidad de desarrollar su oficio en un entorno rural y que éste pueda acceder a las modas textiles de todo el mundo. Bajo mi punto de vista, la mujer en el entorno rural tiene mayor facilidad de desarrollarse profesionalmente mediante un oficio, por la facilidad del apoyo familiar y los desplazamientos más próximos, pero se necesitaría una mayor apuesta por parte de las instituciones.
¿Cuál ha sido el momento en el que pensó “ahora me toca dar un paso adelante” y qué cambió a partir de entonces?
Cuando tenía 25 años tuve la necesidad de convertir mi pasión en mi trabajo, para así darle lo mejor a mi familia y superar un obstáculo vital. Ese fue el impulso que provocó que dedicara todo mi empeño a ir invirtiendo en mi formación, productos y servicios.
Si tuviera que pedir una medida concreta para mejorar la vida de las mujeres en la comarca ¿cuál sería y por qué?
El transporte sería una medida a mejorar, proporcionando conexiones a cada rincón rural sin importar la densidad de población que tenga ese lugar, así podría ayudar a que las mujeres emprendedoras pudieran expandir sus negocios y que nuevo clientes pudiesen llegar hasta estos negocios.
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