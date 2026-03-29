“La tradición musical de mi familia viene de las mujeres. Mi gusto por la música empezó con mi abuela”

La página web de su escuela arranca con una pregunta ¿Qué puede hacer la música por nosotros?

La música puede hacer milagros. Nos forma en valores, respeto, trabajo, dedicación… La música forma parte del desarrollo de los niños para convertirse en adultos responsables, trabajadores, amables y serviciales. Es una educación total.

Ha confesado que de pequeña escuchaba a su abuela Pilar cantar canciones tradicionales. ¿Sigue pendiente la deuda de reconocer la figura de la mujer en la música?

No va a haber vida para pagar esa deuda. La tradición musical de mi familia viene de las mujeres, en especial de mi abuela. Mi gusto por la música empezó con ella. Mi abuela era de Madrid. Me encanta la zarzuela porque le gustaba a ella. Es un género maravilloso que conocemos, pero no reconocemos lo suficiente. Hay que sacarlo de los baúles. Reconocer la figura de la mujer en la música requiere que sigamos luchando. ¿Cuántas mujeres conoces dirigiendo una orquesta? ¿Cuándo veremos a una mujer dirigir el Concierto de Año Nuevo de la Orquesta Filarmónica de Viena?

Conocemos los nombres de compositores masculinos, pero apenas tenemos referentes mujeres. ¿Cómo revertir esta situación?

Se está revirtiendo un poco. En música contemporánea tenemos a muchas compositoras, pero hay que seguir sacando de los baúles los nombres de grandes compositoras que en su momento no podían poner su nombre y ponían los de sus maridos o hermanos. Para eso estamos nosotras, para reivindicar su figura y darles su lugar, su espacio en la música.

A través de su Escuela compagina dos pasiones: la música y la enseñanza. ¿Cómo trabajan?

Desde el amor y el cariño que le tenemos a la educación. No podríamos hacerlo de otra manera. Antes de ser cualquier cosa soy maestra, no maestra en el sentido empleado para designar a los directores cuando se suben al podio. Soy maestra de sentarme con los niños, conversar con ellos y enterarme de, por ejemplo, quiénes son “Las K-Pop”. Yo recuerdo a mis maestras y maestros, son mis referentes. Aspiro a que ellos también los tengan.

Fruto de la Escuela es la “Joven Orquesta Ciudad de Mérida”. Una orquesta, además, con espíritu solidario. ¿Cómo nació? ¿Qué acogida ha tenido?

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La idea nació cuando medio terminé de estudiar, medio porque aquí nunca se termina. Esta orquesta es original. Tenemos de todos los instrumentos: cuerda, piano, percusión, guitarras eléctricas… Es una amalgama extraña hecha desde el cariño. La acogida que hemos tenido me enorgullece. No solemos hacer eventos donde se compre entrada, nos ponemos en la puerta del hospital, en la plaza de España… En diciembre hicimos un concierto conmemorativo de nuestro décimo aniversario y vino mucha gente a vernos, personas que nos habían visto por la calle y tenían ganas de seguir escuchándonos.