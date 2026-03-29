“Cada vez somos más conscientes de las consecuencias negativas que tiene no incluir la perspectiva de género”

Acudimos a la farmacia a por un medicamento que nos cura. Pero previo a ello hay un largo proceso de investigación. ¿Somos conscientes?

Creo que no. Cuando las personas que nos dedicamos a la investigación contamos en qué trabajamos, la gente se sorprende. Quizás cuando sufrimos la pandemia nos acercamos a qué era la investigación, a los tiempos que requiere un descubrimiento científico. Pero se nos ha olvidado de nuevo todo lo que hay detrás.

Encontrar la vacuna contra una patología requiere de una inversión que no obtiene rendimientos económicos a corto plazo. ¿Cómo cambiar esta percepción economicista de ver la investigación como gasto?

Tendríamos que cambiar esa concepción. Medimos todo en el dinero que generamos y, sobre todo, cómo de rápido lo hacemos. Tenemos que pensar a largo plazo, ser más generosos como sociedad, pensar que no solo invertimos para curarnos a nosotros, sino a nuestros hijos y nietos, a personas de países en vías de desarrollo.

Se tiene la idea de que las y los científicos se tienen que desempeñar profesionalmente fuera del país. ¿Por qué apostó por España?

Cada país hace una inversión enorme en la formación de científicos e investigadores. Permanecer en el país es una manera de retornar esa generosidad del resto de los ciudadanos, de manera que lo que haces pueda serles útil. Para mí es una forma de devolver lo que el Estado español ha invertido en mí.

Sus trabajos ahondan en la comprensión de la capacidad regenerativa del cerebro y su trabajo ha evidenciado que nacen neuronas incluso a los cien años. ¿Qué supone?

Desconocemos aún qué supone en el ser humano. Tenemos mucha información de qué es lo que aporta este nacimiento continuo de nuevas neuronas en animales de experimentación. Sabemos que es necesario para que se siga produciendo incorporación de nuevos recuerdos, regular el estado de ánimo y otras funciones cerebrales.

Esto lo podemos saber en animales de experimentación, de manera que, si impedimos el proceso de generación de nuevas neuronas, vemos qué funciones cerebrales están alteradas. Por cuestiones éticas, no se puede hacer en seres humanos. Hemos analizado cómo ocurre o de qué manera podría estar dañado este proceso y encontrado que, tanto en enfermedades neurodegenerativas como en psiquiátricas, la capacidad del cerebro para generar neuronas se encuentra dañada.

Ha recibido el XXIX Premio Carmen y Severo Ochoa de Investigación. Un galardón con nombre de mujer a una mujer. ¿Se debe incluir la perspectiva de género en la investigación?

Es fundamental, cada vez somos más conscientes de las consecuencias negativas que tiene no incluir la perspectiva de género, no solo de cara a la propia investigación. Casi todos los estudios médicos en animales de experimentación se hacían con ratones machos, probablemente porque su fisiología es menos variable. Pero somos diferentes y es clave en el propio contenido científico y en los resultados.

Otro aspecto clave es la inclusión de la mujer como ente investigador con la misma relevancia que tienen los hombres. Son importantes los esfuerzos que se hacen para incluir a las mujeres en puestos de dirección. Es esencial que los equipos de investigación sean diversos.

¿Ha sentido que por ser mujer haya sido más complicado dedicarse a este ámbito?

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Mi percepción ha cambiado con el paso de los años. Hasta hace poco decía que no, que no sentía diferencia. Pero a partir de cierto momento, sí. Es cierto que en las primeras etapas todos somos iguales, se nos juzga igual, hemos de demostrar los mismos méritos y cobramos lo mismo. Pero a partir de cierto punto, las cosas cambian para peor en el caso de las mujeres. No sucede especialmente en el ámbito de la investigación, ocurre en todas las áreas profesionales de nuestra sociedad.