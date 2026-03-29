“Cada vez hay más mujeres en puestos de responsabilidad en el sector audiovisual. Ha sido una conquista de años”

Posee una extensa carrera en el sector audiovisual, ¿qué le hizo decantarse por este ámbito?

Me llamaron siempre la atención la fotografía, el cine y la imagen. Estudié Imagen y Sonido, dentro del área de Ciencias de la Información. Cuando finalicé la carrera, comenzaron a operar las televisiones privadas en España, lo que abrió muchísimas posibilidades a toda una generación. Tuve la suerte de estar en los comienzos de Antena 3. De ahí, treinta y muchos años de profesión ya en el sector.

Extremadura en este ámbito no le es ajena, dirigió su canal autonómico. ¿Qué recuerdos guarda?

Maravillosos. Cuando volví a Extremadura como directora general de la televisión autonómica, tenía bastantes años de profesión a la espalda. Suponía un reto, pues nunca había tenido una dirección general en una televisión, y la vuelta a mi tierra, pues llevaba mucho tiempo fuera. Fue un reencuentro de muchas cosas y un punto de inflexión en mi carrera. Fue una época intensísima de la que solo tengo buenos recuerdos.

Ha ocupado puestos de responsabilidad en varios grupos. ¿Es difícil abrirse paso, más aún siendo mujer, en este sector?

Como en todos los sectores. Las mujeres siempre hemos tenido un hándicap. A veces no es tan visible, pero subyace. Tenemos que luchar más, estar siempre demostrando que estamos ahí por derecho propio. Ahora estoy en un momento en el que ya no tengo que demostrar nada. En el sector audiovisual cada vez hay más mujeres en puestos de responsabilidad, pero también en puestos técnicos, un terreno antes mayoritariamente ocupado por hombres. Ahora está totalmente igualado. Ha sido una conquista de muchísimos años.

Dirige en la actualidad el componente audiovisual de Prensa Ibérica, ¿qué objetivos se plantea alcanzar?

Sí, soy la directora general del área audiovisual de Prensa Ibérica. La componen productoras repartidas por todo el territorio nacional. Damos servicios a terceros y, además, tenemos el reto de ofrecer servicio audiovisual a los diarios que componen el grupo y a sus revistas.

Nuestro presidente, Javier Moll, tiene un objetivo claro: el mundo editorial será audiovisual o no será. Por ello, la apuesta por el audiovisual es total y, en este sentido, hemos avanzado mucho en los últimos años.

¿Cómo puede llegar un grupo consolidado como Prensa Ibérica a la juventud en unos momentos donde la oferta audiovisual es amplísima?

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Los jóvenes son claves en nuestro proyecto y tenemos que hablarles en su lenguaje. Su lenguaje es audiovisual. Otra de nuestras apuestas es la cercanía. Cubrimos todo el territorio nacional y, a la vez, estamos siendo cada vez más digitales. Es una manera también de llegar a ellos. Lo digital debe estar acompañado por lo audiovisual, también las redes son audiovisuales. Estamos en esa carrera y Prensa Ibérica está siendo líder.