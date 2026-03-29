“Tengo una vida normal, soy muy espiritual, alegre y positiva. Me gusta vivir el momento, el aquí y el ahora”

Se describe en redes como “humor y espiritualidad para crecer y reír con estilo”. ¿Cómo empezó?

Empecé a crear contenido en la pandemia por aburrimiento, un hobby para reírme en casa. No pensé jamás en que iba a tener tantas visualizaciones, no tenía ninguna expectativa. Tampoco las tengo a día de hoy.

¿Influencer sin pretenderlo?

Ha sido una sorpresa, aún no me lo creo. Se me olvida que la gente me conoce. Hago mi vida normal y se acercan, por ejemplo, en el supermercado a saludarme o en un restaurante a hacerse una fotografía conmigo.

¿Cómo lo lleva?

Estoy agradecida. No tengo expectativas, no se me va la vida en ello. Tengo una vida normal, soy muy espiritual. Me gusta vivir el momento, el aquí y el ahora. Soy alegre y positiva. A veces me apetece más el contacto con la gente, en otros momentos menos. Como todos, tengo días mejores y peores. Cuando estás mal o tienes algún problema la gente no es consciente, es una parte que no cuentas, y piensa que eres lo que muestras en la red y se sorprende que también puedas estar seria. Quizás sea la parte negativa.

Compagina las redes con su negocio de estilismo. ¿Cómo se organiza?

Las redes sociales son mi hobby, no algo de lo que pueda vivir. Sigo con mi trabajo de siempre. No me incomodan, ni me quitan tiempo. Creo contenidos cuando puedo.

Ha colaborado en un corto sobre mujeres que fueron madres jóvenes, “Prímula”, ¿cómo ha sido la experiencia?

Me lo propusieron dos jóvenes extremeños hermanos, Juanfran y Blanca Flores. Me pidieron que participara porque tuve una infancia dura. Soy la mayor de siete hermanos, a quienes tuve que cuidar. Fue una época dura, como la que han tenido muchas mujeres, mucho más machista que la actual. Decidí hacerlo porque hay muchas mujeres que, como yo, han salido adelante.

Estuve muchos años enfadada, pero esa experiencia me hizo ser la mujer fuerte que ahora soy. He pasado mucho, pero la vida es eso: sentir e ir evolucionando para ser mejor persona.

Ha contado que hace siete años fue su despertar. ¿Qué ha supuesto?

Fue un cambio enorme. No me aceptaba, buscaba la perfección. Me sentía torpe. Desperté, empecé a leer muchísimo experiencias de personas. No tanto teoría, sino experiencias. Necesitaba leer a gente sabia por sus experiencias propias.

Presentó la Gala Drag Queen Nacional. ¿Qué ha supuesto para usted?

Fue muy bonito, muy gratificante. Lo viví con nervios y también mi mente empezó a sabotearme. Pero rápidamente dije no, salí con fuerzas y seguridad. Y todo salió perfecto.

En sus vídeos no tiene reparos en nombrar a jóvenes creadores, como el diseñador Marcelo Trigo. ¿Pueden ser también las redes motor y ejemplo de solidaridad?

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Muchísimo. Extremadura está muy poco vista. Tenemos gente maravillosa, un talento impresionante. Les apoyo a mi estilo, la gente no quiere ver publicidad.