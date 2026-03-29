“Vivimos con el objetivo puesto en producir y muy poco en el descanso, en el sentir. Incluso está mal visto”

Terapeuta somática, experta en mindfulness y gestión del estrés con enfoque en la resolución del trauma. ¿Cómo pueden ayudar estas disciplinas en la cotidianidad acelerada que habitamos?

Este trabajo está avalado por la neurociencia. Se sabe que experiencias como el trauma, el estrés o la ansiedad son manifestaciones que se dan en el cuerpo. Una experiencia traumática no es tanto el evento que la provocó, sino lo que sucede en el cuerpo a raíz de aquello que la indujo. La base para transformar o mejorar estas heridas de nuestras vidas tiene que tener el foco en el cuerpo. Poner ahí la mirada para regular desde dentro y que ello genere un cambio en el comportamiento.

Cuando conseguimos resignificar estas creencias asociadas al dolor podemos vivir en el presente sin estar totalmente condicionados por lo que nos ocurrió en el pasado.

Acompaña principalmente a mujeres. Se rompen techos de cristal y cada vez hay más presencia de mujeres en la esfera pública. Pero la carga, también la mental, sigue e incluso aumenta. ¿Qué provoca convivir con agotamiento?

Hay una parte que tiene que ver con la desregulación del sistema nervioso, con todo un mecanismo de estrés que se genera en el cuerpo a raíz de la cantidad de carga que sostenemos y tanto ruido externo.

Tenemos una sociedad construida en el hacer, estamos todo el rato con el objetivo puesto en producir y muy poco en el descanso, en el sentir, en el placer. Incluso está mal visto. Parece que somos mecanismos de una cadena de producción. Eso genera muchísimos niveles de estrés. Nuestras agendas están ocupadas y hay poco tiempo para compartir. Cuando entramos en estos niveles de desregulación es difícil si no tienes herramientas eficaces sostener el descanso. Genera mucha incomodidad. Muchas mujeres que vienen a la consulta vienen con esto, su cuerpo no sostiene el descanso. Se ha vuelto adicto al estrés. Algo que puede ayudarnos a recuperar esa sensación de calma y goce tiene que ver con el trabajo de la presencia.

La exigencia, los supuestos estándares a alcanzar, los patrones heredados consecuencia de una sociedad patriarcal… ¿Pueden revertirse?

Siento que hay una parte que sí está queriendo transformar, pero hay algo que me llama la atención y es que estamos llevando un poco la terapia y el desarrollo personal de cada uno al terreno individual. El foco se pone en cómo puedo yo cambiar y tenemos que entender que estamos diseñados biológicamente para vivir en comunidad. Necesitamos la cooperación de los otros. Poner el foco en la responsabilidad individual nos aleja.

¿Estamos olvidando la obviedad de que somos seres sociales dependientes e interdependientes?

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Totalmente. No podemos sanar si no es a través del otro. No podemos generar la falsa utopía de que podemos hacerlo todo solos. Tenemos que aprender de nuevo a confiar.