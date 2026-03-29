“El voluntariado es lo contrario al individualismo; es sentimiento de comunidad, de participación y lucha por la dignidad”

Es usted licenciada en Historia del Arte, ¿qué le movió a desempeñar su carrera profesional en un ámbito, a priori, diferente, como es el social y estudiar Educación Social?

En mi trayectoria personal y educación familiar siempre ha estado presente la parte social. Con veintiún años tuve la oportunidad de ir con Cáritas a Perú y me movió conocer todo lo que supone la cooperación internacional. A partir de ahí, mi rumbo personal y laboral cambió hacia esa parte social que tiene que ver con estar al lado de las personas.

¿Qué papel desempeña el voluntariado en la sociedad y, en concreto, en Cruz Roja?

La acción voluntaria representa la responsabilidad de la sociedad en construir eso que llamamos un mundo más justo. En el caso de Cruz Roja, somos una Institución con millones de voluntarios y voluntarias en 190 países. Personas que cuidan a personas sin esperar nada a cambio. Es, a mi juicio, el concepto más amplio que puede tener el ser humano de solidaridad y responsabilidad personal.

Percibimos que vivimos en una sociedad individualista, ¿siente esta percepción en el área que dirige?

Todo lo contrario, el voluntariado hace suyo el concepto de comunidad en el sentido más humano de la palabra. La empatía es la capacidad que nos empuja a hacer algo por quienes se encuentran en situaciones difíciles. Cuando alguien decide ser voluntario de una organización, considera que vivimos en una comunidad y que ello implica que, dependiendo de la situación que se tenga, puede apoyar a quienes se encuentran en un momento complicado. El voluntariado es todo lo contrario al individualismo; es sentimiento de comunidad, de participación y lucha por la dignidad.

El voluntariado de Cruz Roja desarrolla su labor en todos los ámbitos, especialmente el sanitario y social. ¿Son un elemento clave para combatir esos discursos de miedo u odio al diferente?

Es nuestra máxima responsabilidad. Las personas voluntarias cuando apoyan a alguien, ayudan a una persona en toda su diversidad. No importa si es alto o bajo, de una religión o de otra, de éste u otro país. Es una persona en situación de vulnerabilidad. Nuestro trabajo es poner en valor la igualdad y que la diferencia es enriquecedora para la sociedad. El que se trate a una persona en función de su raza o su religión es absolutamente injusto. La justicia social es una máxima en la Institución que represento.

Vemos voluntarios y voluntarias de la Institución por toda la región e incluso fuera de ella. No solo en catástrofes, también en eventos lúdicos. ¿Cómo se coordina todo para llegar a todos los rincones?

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Cruz Roja tiene una larga trayectoria en la gestión del voluntariado. Nos basamos en dos aspectos: qué situaciones de vulnerabilidad tenemos que atender y cuál es el talento y competencias de nuestras personas voluntarias, más de 7.000 en Extremadura.