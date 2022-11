Qatar, anfitriona del Mundial, debutará el 20 de noviembre (17.00 horas) ante Ecuador, una selección que ha recibido una de cal y una de arena por el caso del futbolista Byron Castillo que pudo dejar a la selección latinoamericana fuera de la cita.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) reconoció errores en la documentación del futbolista, tras una denuncia presentada por Chile y Perú. Decidió imponerle a 'La Tri' una multa económica y la detracción de tres puntos para las próximas eliminatorias. Ecuador finalizó la clasificación de Conmebol en cuarta posición, con 26 puntos; Perú fue quinta, con 24 (perdió la repesca contra Australia); y Chile terminó séptima, con 19.

🚨[OFICIAL] El TAS ratificó que Ecuador podrá jugar el Mundial.

*️⃣Sin embargo, comenzará las próximas Eliminatorias con tres puntos menos porque hubo documentación de Byron Castillo falsa.

*️⃣También se le aplicó una multa de 100.000 francos suizos. El jugador no fue sancionado. pic.twitter.com/WqAF5oCCjv — César Luis Merlo (@CLMerlo) 8 de noviembre de 2022

De este modo, se aceptaron parcialmente las apelaciones presentadas por las federaciones de Perú y de Chile, anulando la decisión de la Comisión de Apelación de la FIFA del 15 de septiembre. Pero no alteró la clasificación alcanzada por Ecuador. El TAS sostuvo que la Federación de Ecuador (FEF) "es considerada responsable por utilizar un documento que contiene información falsa". De ahí la deducción de tres puntos para las eliminatorias del Mundial 2026 y una multa de 100.000 euros.

La problemática se originó con la elegibilidad de Byron Castillo, jugador del Club León mexicano. Chile defendió que era colombiano de nacimiento y que su pasaporte ecuatoriano se había modificado. Por lo tanto, argumentaba que Ecuador había incurrido en una ilegalidad en los partidos entre septiembre de 2021 y marzo de 2022.

Sin embargo, en vista de que la nacionalidad de un jugador para disputar partidos por una federación nacional se determina por la legislación de cada país, Byron Castillo era elegible por Ecuador. Esto se debía a que las autoridades ecuatorianas reconocieron que efectivamente su nacionalidad era la del este latinoamericano.

Malestar por el debut

Ecuador debutará del 20 de noviembre contra Qatar en el Mundial después de que se modificase el partido inaugural. "A nosotros no nos consultaron", aseguró Gustavo Alfaro, seleccionador de 'La Tri'. “Yo, con tal de jugar un Mundial, a las 7 de la mañana te juego... O a las 5 de la mañana, no me importa. Ahora, yo no quiero ventaja, pero sí quiero los mismos derechos que tienen todos", defendió el técnico argentino.

"Los demás tienen siete días y yo tengo seis. ¿Por qué yo tengo seis? ¿Por qué a mí no me dieron un día antes para poder contemplar?”, añadió con tono molesto el preparador. En un principio, tras el sorteo de los grupos, el estreno del Mundial iba a enfrentar a Senegal y Países Bajos. Sin embargo, tiempo después, los organizadores decidieron que fuera el anfitrión el que estrenara el certamen.