En poco más de un año, Aymeric Laporte se ha convertido en el líder de la defensa de la selección. Obtuvo la nacionalidad española en mayo de 2021, debutó pocos días después con España y desde entonces, ha sido pieza básica en el esquema defensivo de Luis Enrique.

Si alguien tenía dudas de su compromiso por cuestiones de pasaporte, o de su capacidad de adaptación al equipo, todas han quedado despejadas de la manera más contundente posible. Laporte, nacido en la localidad francesa de Agen, a orillas del Garona, hace 28 años, criado futbolísticamente en Bilbao, es uno más en el compacto grupo que dirige Luis Enrique. Y no uno cualquiera. Así se siente, como explica en la entrevista concedida a este diario.

-Comparte el eje de la defensa con Rodri, su compañero en el City, un planteamiento que al principio parecía atípico.

La verdad es que no me lo esperaba, más que nada porque había otros centrales, pero es un hecho y hay que adaptarse a las situaciones, e intentar hacerlo lo mejor posible.

-Da la sensación de que suele aconsejar y guiar mucho a Rodri durante los partidos.

Él, de por sí, es un jugador que siempre quiere aprender. Pregunta muchas cosas y siempre quiere hacerlo lo mejor posible. Me pregunta situaciones y dudas, tanto dentro como fuera del campo, y entre ambos intentamos solventarlas.

-Y en una defensa que suele asumir riesgos.

Nos adaptamos unos a otros. Por ejemplo, cuando el balón está en el lado derecho, que es el suyo, él tiene que marcar la línea, no nosotros. Y no podemos hacer un movimiento sin que él lo haga. Hay que adaptarse unos a otros y saber cómo vamos a reaccionar todos. Pero estamos cómodos y nos vemos fuertes, aunque siempre haya cosas que mejorar.

-Sacar el balón jugado es una prioridad. ¿No tienen la tentación de jugar en largo cuando el rival aprieta en la presión?

El míster no nos obliga, pero nos incita a jugar en corto, a sacar el balón jugado. Si pensásemos que el míster no tiene razón, mal iríamos. Pero si vamos todos de la mano, pensando en la misma idea, es mucho mejor que si uno piensa que sí y otro que no. Tenemos capacidades para hacer lo que nos pide el míster, y a pesar de arriesgar, sabemos cómo solventar los problemas.

"Somos un equipo difícil de ganar, tanto en Europa como en el mundo"

-Antes del Mundial, pocos pronósticos situaban a España entre las favoritas. ¿Les dolía?

No, pero a veces da la sensación de que todo es negativo… el otro día salí en rueda de prensa y me preguntaban por los problemas en defensa... Por eso dije que por qué España no puede ganar el Mundial. Lo hemos demostrado a lo largo de estos meses, tanto en la Eurocopa como en la Nations; somos un equipo fuerte. Somos un equipo difícil de ganar, tanto en Europa como en el mundo. No es fácil para nada ganarnos. No nos molesta que no se hable de nosotros como favoritos, pero sí queremos demostrar que somos un equipo fuerte. Y esperamos llegar lo más lejos posible en esta competición

-¿En la cabeza del grupo está la idea de que se puede ganar el Mundial?

En nuestra cabeza y en los hechos. Hemos demostrado mucho ya y nos queda mucho por demostrar: esperamos llegar lo más lejos posible en esta competición.

-En su caso personal, ha despejado todas las dudas

¿Qué dudas?

-Las que parecía haber nn el entorno de la selección, por su nacionalización, por no haber jugado nunca con España…

Siempre habrá gente que no esté contenta. Eso ocurre con la comida y la bebida, hay gente a la que le gustan unas cosas y otras no. Pero para la mayoría de gente, creo que sí: yo he notado mucho apoyo en España, me siento muy querido. Es un privilegio sentir esa conexión con tantos españoles.

-Para la afición, ya es un español más.

Hasta se le ha dado la vuelta; en lugar de decir que soy francés, ahora incluso se me aprecia más, me dicen todo lo contrario. En su día tomé una decisión, jugar con la selección española. Estaba convencido, tanto por el entrenador como por la filosofía del país, con la que me siento muy reflejado. Me siento mucho más identificado con los españoles, y los españoles me están devolviendo ese cariño que yo les cogí en su día, y que sigo teniendo a día de hoy.

-Tiene fama de serio. ¿Lo es tanto como parece desde fuera?

Tengo de todo, la verdad. Cada persona tiene su mundo en la cabeza. Cuando el cambio de nacionalidad, por ejemplo, viví algunos momentos complicados. Hay que intentar entender a cada persona. Yo no he tenido una vida sencilla siempre. Tuve momentos difíciles, donde no era feliz. Pero ahora mismo creo que no hay nadie más feliz que yo de competir en este Mundial, y de disfrutarlo tanto.

-El ‘Kun’ Agüero comentaba el otro día en Twitch que usted no entendía sus bromas…

¡Que no entiendo sus bromas! A ver si las bromas del ‘Kun’ son las mejores del mundo (ríe). No, lo que pasa es que yo no reacciono como Busquets, yo soy más directo y le digo, ‘no seas tonto’.

"Gavi es como mi hermano pequeño"

-Por edad, da la sensación de que le toca ejercer de enlace entre jóvenes y veteranos, en el vestuario de la selección.

Al final los años pasan. Me hago un poco más mayor e intento apadrinar a los más jóvenes. Algunos son muy jóvenes, Gavi tiene la edad de mi hermano pequeño, por ejemplo. Me gusta estar en el medio; hablar con los mayores de cosas de mayores pero también ayudar a los jóvenes en todo lo que puedan, y sentirme yo de paso un poco más joven.

-¿Qué consejos da a los más jóvenes?

Simplemente intento ayudar en lo que pueda. Ellos ya tienen mucho vivido, a pesar de su juventud. Llevan muchos partidos ya y son jugadores importantes en el futbol.

-En las redes ha demostrado una conexión especial con Gavi y con Pedri.

Sí, se han hecho virales muchos videos. Tienen un tirón bastante potente en España y en el mundo, por el estilo y su calidad de juego. Con Gavi conecto muy bien, es como si fuera mi hermano pequeño.

-¿Le ha sorprendido el fútbol de Pedri?

Tiene una calidad espectacular, desde que empezó en el Barça.

"Guardiola y Luis Enrique son líderes. Diferentes, pero líderes"

-¿Qué le parece la faceta ‘streamer’ de Luis Enrique?

Muy bien, se puede expresar de la manera que quiera y cando quiera. Realmente me parece muy bien

-¿Ve a Guardiola haciendo lo mismo?

Podría hacerlo, pero no sé si le daría tiempo.

-Uno en el club y otro en la selección, ¿son entrenadores muy diferentes?

Son muy diferentes. El estilo de juego es el mismo, tener siempre el balón como base, pero cambian los matices. Son dos líderes. Diferentes, pero líderes.

-Algunos dan por hecho que España se cruzará con Brasil en cuartos. ¿Ustedes también?

No me meto mucho en saber quién va a tocar o quién no. No tengo ni idea. Lo que sí tengo claro que para ganar un Mundial necesitas jugar contra los mejores y ganarlos. Los cruces, sobre el papel no me importan. Hay que ganar partidos, simplemente.

-¿Hay cábalas en el vestuario sobre qué pasará en el grupo de España?

Algunas sí, pero personalmente yo no hago ninguna. Lo importante es seguir en la competición.