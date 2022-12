Acostumbrados a pasar casi tanto tiempo volando y en los aeropuertos como en los terrenos de juego, para la mayoría de futbolistas de élite los aviones son su particular oficina, un elemento rutinario de su día a día. Para todos menos para uno, y era uno de los muy buenos, al que una mala experiencia marcó el resto de su, aún así, brillante carrera deportiva.

En el verano 1994, Dennis Bergkamp (Ámsterdam, 1969) se disponía a viajar junto al resto de la delegación de la selección de Países Bajos a Estados Unidos, la sede del Mundial de 1994. El trayecto comenzó de una forma poco halagüeña, ya que justo antes de despegar el comandante anunció que el vuelo se retrasaría por una amenaza de bomba dentro del avión, lo que causó el pánico de todos los ocupantes. Pero lo peor estaba por llegar.

Llegando al país norteamericano, el aeroplano atravesó una bolsa de aire que provocó una caída libre del aparato durante varios segundos. Nadie resultó herido pero el susto quedó grabado en la cabeza del talentoso mediapunta neerlandés, que entonces tenía 25 años y jugaba en el Inter de Milán.

A pesar del suceso, Bergkamp brilló en Estados Unidos, marcando tres goles y cayendo eliminado en cuartos en un partidazo contra la que sería posteriormente la selección campeona, la Brasil de Bebeto y Romario. Un año después, en 1995, fichó por el Arsenal en un movimiento facilitado por la complicada adaptación del neerlandés al fútbol italiano, donde llegó en 1993 tras ser balón de plata y de bronce con el Ajax. Lo que no esperaban los dirigentes del club inglés es que la condición sine qua non para desembarcar en Londres no fuera monetaria, sino una cláusula dentro de su nuevo contrato que le permitiría no desplazarse en avión junto al resto de sus compañeros para disputar los partidos como visitante.

“En las negociaciones de contrato, si el Arsenal ofrecía un millón, al instante puntualizaba: 'Pero vamos a reducir 100.000 porque no vuelas con el equipo'. Y yo lo aceptaba", relataba Bergkamp en su biografía sobre las negociaciones con el Arsenal. “He volado muchas veces en aviones grandes, pequeños y muy pequeños. En Ajax, una vez, me tocó uno que era minúsculo. Volamos sobre el Monte Etna y, cerca de Nápoles agarramos un una bolsa de aire. Sufrí. Vi todo e hice todo para superarlo, y simplemente no voy a volar nunca más. Nunca", rememoraba sobre otra de sus malas vivencias, reconociendo que después de la experiencia en Estados Unidos fue la gota que colmó el vaso.

A partir de ahí, su miedo a volar evolucionó de forma violenta. Aún así, no se puede decir que les saliera mal la jugada, ni al Arsenal ni a Bergkamp, que solía viajar en coche durante días anticipándose al resto de la expedición del club gunner para poder estar a las órdenes de Arsene Wenger y jugar partidos de las máximas competiciones europeas. En Londres explotó todo su potencial, ganando 11 títulos en 10 años, entre ellos tres Premier League, y siendo la estrella, junto a Thierry Henry, del recordado Arsenal de 'Los invencibles'.

A Francia en barco

En el Mundial de 1998 celebrado en Francia, donde llegó en barco, destacó de nuevo, llevando a Holanda hasta semifinales y anotando otros tres goles. En aquel momento, nadie podía esperar que fuera el último, pero el miedo a volar seguía en su cabeza, y le llevó a tomar una decisión radical poco después.

Con solo 29 años y siendo entonces el máximo goleador de la historia de la 'Naranja Mecánica', Bergkamp anunció su retirada de la selección 'Oranje' pese a que el de Corea y Japón podía ser su tercera Copa del Mundo. El motivo, no podía ser de otra forma, es que llegar hasta la sede asiática era una quimera si no se viajaba en avión, y el mediapunta del Arsenal no estaba dispuesto a pagar ese peaje.