“Sin desmerecer a los otros equipos, el verdadero Mundial empieza ahora para nosotros. Argentina, como Brasil, es un equipo top, son países de un calibre muy distinto”. Después de enfrentarse con Ecuador, Senegal, Qatar y Estados Unidos, Países Bajos mide su capacidad para ser campeón del mundo, que es la aspiración de Louis van Gaal, frente a un candidato con idéntica pretensión. Una Argentina articulada en torno a Lionel Messi, sin importar quien le acompañe.

Países Bajos se presenta ante el mismo rival que le echó del Mundial-2014 de Brasil –no se clasificó para el de Rusia de 2018- y todavía está invicto desde entonces en los dos periodos bajo el mando de Van Gaal. La selección naranja no perdió ninguno de los siete partidos (cayó ante la albiceleste por penaltis) y suma los cuatro de la actual edición. Es la racha más larga de partidos (11) mundialistas consecutivos. Argentina, que se presentó con 36 partidos sin ser derrotada, cayó frente a Arabia y supo sobrevivir ante México para coser dos triunfos ante Polonia y Australia. Es la sexta vez que se enfrentan ambas selecciones en un Mundial.

Aprendizaje en el Barça

Poco ha cambiado el estilo de las selecciones transcurridos ocho años. Van Gaal explicaba que operó un cambio en sus planteamientos en aquella época. "Entrené a un Ajax muy ofensivo y en el Barça aprendí que no siempre se puede ser tan ofensivo", confesó sobre la evolución a un más pragmático y difícil de batir. Lo que no ha cambiado es que adopta un once fijo y apenas lo cambia. Siete de los once jugadores han sido siempre titulares.

Esa estabilidad de Países Bajos es una virtud que le reconoce Lionel Scaloni. "Holanda es una selección muy equilibrada; todos defienden y todos atacan. Antes se pensaba que solo atacaban cuatro jugadores, ahora el fútbol es otra cosa", explicó el seleccionador argentino.

Los penaltis planean por encima de ambas delegaciones. Países Bajos tiene una obsesión histórica con esa suerte por las traumáticas experiencias que ha vivido. Antes de la de 2014 con Argentina (2-4 cayó tras el 0-0 de los 120 minutos), sufrió una más bestia en la Eurocopa de 2000: desperdició dos durante el partido y tres más en la tanda ante una Italia que acabó la semifinal con nueve jugadores. Frank Rijkaard era el seleccionador y dimitió del cargo.

En Brasil, el meta sudamericano, Sergio Romero, había sido discípulo de Van Gaal en el AZ Alkmaar. Le fichó del Avellaneda y luego quiso llevarle al Manchester, donde ya había despedido a Ángel di María y quien declaró que el entrenador holandés había sido el peor de su carrera cuando coincidieron en Old Trafford en 2014.

Besos con Memphis

"Cuando estuvo en el Manchester tuvo problemas personales. Le entraron a robar a su casa y eso afectó a su rendimiento", contó Van Gaal, disculpando a Di María y lamentando la pobre impresión que había conservado el futbolista. A su lado estaba Memphis Depay, a quien también contrató para el United y que se marchó sin jugar demasiado.

Golpeando la espalda, de su pupilo, espetó: "Ahora con Memphis nos besamos en la boca", dijo Van Gaal con una sonrisa mientras el delantero del Barça, apurado en el primer instante, gesticulaba con el dedo diciendo que no. "Tal vez fuera una decisión equivocada, pero miren cómo nos tratamos ahora. Nos besamos en la boca... lástima que no me deje besarle".

"Eres una caja de fósforos cuando vas a lanzar un penal" Lionel Scaloni - Seleccionador de Argentina

Preparando los penaltis

Países Bajos prepara los penaltis con practicas casi diarias y con "datos científicos" para adquirir una cierta ventaja. Algo que se contrarresta con la información que, al mismo tiempo, busca cualquier rival. Scaloni no quiere pensar en ese desenlace tan agónico del partido.

"Sería de mediocre pensar en los penales desde el minuto cero; cuando esté el partido en desarrollo, veremos", dijo. Es fácil decirlo, pero no tanto gestionarlo. "Eres una caja de fósforos cuando vas a lanzar un penal", apuntó para remarcar la influencia de la tensión que atosiga al futbolista.

Podría suceder que, con el arbitraje de Antonio Mateu Lahoz, hubiera algún penalti en el tiempo reglamentario. Memphis y Messi serán los encargados de ejecutarlos.