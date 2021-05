El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata aprobó ayer lunes, en Junta de Gobierno Local, la propuesta de resolución del Plan Rescate y que contempla alrededor de 450 beneficiarios. El portavoz municipal, Pedro Fernández Holguín, explicó que las ayudas que se otorgarán oscilan entre 1.000 y 7.000 euros dentro de este nuevo programa promovido por el ayuntamiento dirigido a autónomos y pymes. Fernández recordó que el pleno ya aprobó hace unos días incorporar 1,5 millones de euros del remanente de tesorería al presupuesto del 2021 y explicó que la tramitación va a ser diferente respecto de los planes Reinicia en los que se abría un plazo para presentar la solicitud y la documentación y una vez baremadas todas se materializaba el pago.

Sin embargo, según detalló el edil, «ahora va a ser de forma directa, no en concurrencia competitiva, buscando la forma más fácil y sencilla para los solicitantes, así como también para el personal del ayuntamiento a la hora de cotejar la documentación y resolver el expediente», afirmó.

Después de que ayer se aprobara la resolución, los interesados ya pueden presentar, durante el periodo de un mes, la documentación y tener una resolución definitiva la semana que viene para que se haga el abono si el expediente cumple con los requisitos. Aunque también pueden presentar la solicitud quienes no estén en ese listado al no tener el consistorio los datos suficientes. Los solicitantes deben tener su actividad productiva en la ciudad morala, aunque no será necesario, como sí lo era en las convocatorias anteriores, estar al corriente de pago con la administración pública.

SEIS LÍNEAS POR SECTORES/ Se han establecido seis líneas de subvenciones con distintas cuantías económicas cada una. La línea 1 establece 7.000 euros para ocio nocturno, salas de baile, discotecas o boleras; la línea 2 dará 5.000 euros para hoteles, hostales, pensiones, agencias de viajes, cines y espacios cinéticos y la 3 son 3.500 para restaurantes, hostelería, gimnasios, transporte de pasajeros, empresas de sonido e imprentas. Además, hay otra línea que destina 2.500 para comercio, fotografía, escuelas de tráfico, academias, espectáculos públicos y cultura, joyería, librerías o peluquerías. Respecto a las líneas 5 y 6 se destinan 1.000 euros al comercio minorista de alimentación, incluyendo puestos del mercadillo y a las actividades agrícolas y ganaderas, y otros 1.000 euros a las empresas que tengan un autónomo adicional, respectivamente. Para poder optar a alguna de estas subvenciones citadas, el concejal aclaró que los beneficiarios deben de justificar las ayudas que hayan recibido de los anteriores programas Reinicia.

Finalmente, Fernández recalcó que estas ayudas «es para todos los sectores afectados por la pandemia» y respecto a la participación de otros partidos en la elaboración de las bases, destacó el interés mostrado por Ciudadanos y Unidas por Navalmoral.