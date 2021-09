El PP extremeño ha lamentado la postura de los gobiernos socialistas de Pedro Sánchez y de Guillermo Fernández Vara al «negarse a soterrar el tramo del AVE a su paso por Navalmoral de la Mata, tal y como demanda la inmensa mayoría de los vecinos». Así lo recogen los populares de la provincia de Cáceres en una nota emitida ayer en la que señalan que el portavoz en materia de Infraestructuras del grupo popular en la Asamblea de Extremadura, Víctor del Moral, manifestó que «las excusas que se han puesto para no soterrar este paso como: los arroyos, mantenimiento del tráfico ferroviario, etc. son excusas banales con las que enmascarar el principal motivo al que se ampara el PSOE a decir no, y es el sobrecoste que puede suponer».

Del Moral resaltó que los argumentos del plazo del nuevo estudio de impacto ambiental «se caen por sí solos, viendo el retraso que el Gobierno de Sánchez está teniendo con el tramo Madrid-Navalmoral». Al mismo tiempo, resaltó que «se puede acompasar el Estudio de Impacto Ambiental del soterramiento del tramo toledano, ya que sabemos que no estará como pronto hasta el 2030». «El soterramiento no es un problema de viabilidad técnica, es un problema político, un problema político que se llama PSOE de Extremadura», añadió.

Finalmente, los populares recordaron que el actual trazado en superficie «es sumamente nocivo para la ciudad porque impedirá un desarrollo urbanístico correcto y un correcto y acorde crecimiento del municipio».