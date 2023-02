La Plataforma Ciudadana No al Muro, de Navalmoral de la Mata, no cesa en su reivindicación y no solo no ha hecho ningún parón en Carnaval, sino que además aprovecha estas fiestas para alzar aún más su voz y reclamar que el paso del futuro tren de alta velocidad (TAV) por el casco urbano de la ciudad sea soterrado y no en superficie como pretende ADIF -Administrador de Infraestructuras Ferroviarias-. Un paso en superficie que conllevaría el levantamiento de un muro, algo a lo que el colectivo se ha opuesto desde el inicio.

Su convencimiento del perjuicio que supondría dicho muro para la ciudad en cuanto al impedimento para su desarrollo urbanístico y social, «partiendo la ciudad en dos», dijeron, ha hecho que hayan salido a la calle en estos días con diversos actos. Entre estos la recogida de firmas y la exhibición de pancartas aprovechando el numeroso público que ha acudido a esta fiesta de interés turístico. «Ya rozamos las 11.000 firmas que apoyan nuestra reivindicación», comentó José María González, uno de los impulsores de la Plataforma. «Estamos hartos de tanto desprecio», añadió González en referencia al trato de las administraciones y que precisamente es el lema que muestran en pancartas estos días de Carnaval.