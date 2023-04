Si quieres emprender, innovar o desarrollar tu idea de negocio Navamoral Emprende es tu mejor aliado. Hasta el próximo 19 de mayo, este Programa Emprendedores de la Concejalía de Comercio, Empleo y Emprendimiento del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata pretende multiplicar las ganas de emprender de todos los extremeños, en especial los de la comarca y la ciudad de Navalmoral de la Mata. ¿Te atreves a participar? El programa tiene propuestas para todos y cuenta con la participación de expertos de primer nivel como Sergio Fernández, Emilio Duró o Paco Prieto, entre otros muchos. Los talleres son divertidos, apasionantes y sobre todo, muy útiles. Y no solo pueden aprender los mayores. Los pequeños también pueden hacerlo a la vez que se divierten. Para enterarte de toda la programación pincha en este link. ¡Todas actividades son gratis!

El programa Navalmoral Emprende lleva ya dos años desarrollándose. Podemos destacar entre las actividades reciente la jornada del pasado 30 de marzo sobre Inteligencia Artificial, metaverso y talento digital, con la matemática extremeña Rosa Elvira Lillo. La directora del Instituto de la UC3M-Banco de Santander en Big Data Financiero (Universidad Carlos III de Madrid) e investigadora que dio a conocer las aplicaciones de la estadística y los datos en el día a día. “Los datos son el petróleo del siglo XXI, las empresas quieren cada vez más datos, quieren saber, los usan para monetizar y ganar y nosotros se los damos. Es la época de los datos y, en tornos a ellos, la inteligencia artificial y las estadísticas para interpretar el mundo “porque las estadísticas no mienten si se usan en condiciones”, afirmó Elvira Lillo.

Aprende a licitar electrónicamente

Esta semana se han impartido talleres prácticos para enseñar a empresas y autónomos a licitar electrónicamente con la Administración Pública. Estos talleres se repiten los días 18 y 19 de abril en el Centro Sociocultural La Inmaculada de Navalmoral de la Mata. Patricia Meana concejala de Comercio, Empleo y Emprendimiento, explica que “la idea ha surgido como demanda de las empresas implicadas en la licitación de las contrataciones y al notar desde el ayuntamiento que algunas de nuestras licitaciones quedaban desiertas al no presentarse ninguna empresa”.

Entre otros aspectos se analizan los requisitos técnicos que se necesitan para presentar la licitación, las herramientas que hacen falta, la puesta a punto de los dispositivos informáticos, las oportunidades que ofrece la plataforma de contratación del estado y la presentación de licitaciones de forma exitosa, entre otros aspectos.

CREA Raise Youth

Pero lo mejor está por llegar, sin duda. El próximo 18 de abril, desde primera hora, en la casa de la cultura se imparte el taller CREA Raise Youth. Se trata de un proyecto europeo especializado en innovación social y emprendimiento juvenil, de la mano de Fundecyt-PCTEx, dirigido especialmente a jóvenes que están finalizando sus estudios. Los Talleres CREA RAISE Youth de Innovación Social y Emprendimiento Juvenil pretenden acercar a las personas jóvenes que viven en Extremadura y estudian una Formación Profesional el emprendimiento y la innovación social, bajo una metodología de aprendizaje productiva y participativa.

CREA RAISE Youth, pretende poner el foco en la búsqueda de soluciones para evitar la despoblación rural de Extremadura. Potencia, desde el liderazgo juvenil, la creación compartida y la participación, en la búsqueda de soluciones que afronten este desafío desde una perspectiva sostenible con el entorno. ¿Quieres inscribirte? Hazlo en este link.

Gala Navalmoral Emprende ¡No te la pierdas!

No obstante, también está calentando motores la Gala Navalmoral Emprende. ¿Buscas claves para tu desarrollo personal y profesional? No te lo pienses, inscríbete en este link y asiste a la ponencia del divulgador y presidente del Instituto de Pensamiento Positivo Sergio Fernández. Bajo el título '7 claves prácticas para tu desarrollo personal y profesional' promete no dejar indiferente a ninguno de los asistentes al Teatro del Mercado a partir de las ocho de la noche.

¿Tienes una idea rompedora? Pues acércate a escuchar a Sergio Fernández. Es autor de Vivir sin jefe, una obra de referencia para emprendedores; de Vivir sin miedos, de Vivir con Abundancia, de Misión Emprender y de Libertad Financiera. Sergio es también co-autor de la fábula El Sorprendedor y el juego de mesa Sorprendedores.

Sigue la programación

La programación de Navalmoral Emprende continúa hasta el 19 de mayo. Destacan la conferencia de Emilio Duró, los Fondos Next Generation, el Peque Emprende y el taller de innovación y pensamiento divergente en la creación de proyectos para el medio rural, de Paco Prieto.

Patricia Meana, concejala de Comercio, Empleo y Emprendimiento del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, y Arantza Morales, técnica de Emprendimiento explican que Navalmoral Emprende “es un proyecto en el que queremos implicar a toda la comunidad pues emprendimiento somos todos y desde las administraciones públicas tenemos que hacer nuestra aportación abonando el terreno para que la plantita nazca. Porque en Navalmoral Emprende nos interesa mucho trabajar la cultura emprendedora”.

SIGUE LA PROGRAMACIÓN 18 de abril , desde las 9.30 de la mañana en la Casa de la Cultura de Navalmoral de la Mata, taller CREA Raise Youth de innovación social y emprendimiento juvenil, de la mano de Fundecyt-PCTEx para jóvenes de últimos cursos de ESO, Bachillerato, Grados, Academias, Lanzaderas, …

26 de abril , en el Teatro del Mercado, Gala Navalmoral Emprende de reconocimiento y buenas prácticas empresariales, con la ponencia del divulgador sobre desarrollo personal y profesional y presidente del Instituto de Pensamiento Positivo, Sergio Fernández, de 20 a 21.30 horas, '7 claves prácticas para tu desarrollo personal y profesional'.

3 de mayo , también en el Teatro del Mercado de 20.30 a 22 horas, Emilio Duró , conferenciante, consultor, asesor y formador de multinacionales, impartirá una sesión sobre cómo llenar de contenido nuestra vida en los planos físico, emocional e intelectual, “El viaje de la vida, ¿luces cortas o luces largas?”.

9 y 10 de mayo : talleres formativos sobre los Fondos Next Generation , una oportunidad de inversión en Navalmoral de la Mata y dirigido a agentes del territorio. En el Centro Sociocultural La Inmaculada en dos horarios diferentes.

15 de mayo : talleres Peque Emprende , iniciación para que los más pequeños también puedan aprender a desarrollar su actitud emprendedora y adquieran habilidades para la creación de futuros proyectos empresariales.

19 de mayo : taller “ Innovación y pensamiento divergente en la creación de proyectos para el medio rural ”, impartido por el psicólogo y experto en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) Paco Prieto , de 9.30 a 13 horas en el Centro Sociocultural La Inmaculada, que se centrará en los recursos que tenemos para pensar de manera innovadora y creativa.

Más info

Organiza