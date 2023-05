La concejala responsable de Empleo, Comercio y Emprendimiento de Navalmoral de la Mata, Patricia Meana aseguró que “el proyecto se va adaptar a la localidad según las propias necesidades de Navalmoral y su comercio y ayudará también a posicionarlos en todo lo que tenga que ver con ventas digitales”.

“Ya hemos realizado geolocalizaciones específicas porque los recursos son limitados para saber dónde ubicar los 6 tótems y que se conviertan en puntos estratégicos de dinamización comercial. Así, se han elegido las entradas y salidas de la localidad y también la zona comercial porque entendemos que suponen una oportunidad excelente para dinamizar estos negocios pudiendo hacer campañas de comunicación de ofertas, promociones, regalos, liquidaciones de stock, …todo ello con códigos QR”, especificó Néstor Mariscal, técnico de Comercio del Ayuntamiento moralo.

Este proyecto también permite su enlace con la app 10300Navalmoral “que es la que actualmente usamos para las distintas campañas de dinamización del comercio”, afirmó Patricia Meana.

Sobre los puntos de acceso wifi gratuitos, Néstor Mariscal explicó que se instalarán 11 puntos de cobertura radial de 150 metros distribuidos por toda la zona comercial, que será de gran ayuda para los comerciantes y los usuarios. Otro punto interesante para Navalmoral dentro de este proyecto de Nodos 4.0 es el establecimiento de rutas comerciales para integrar tiendas, hostelería y turismo y conseguir así que tengan cabida en este proyecto todos los sectores empresariales de la localidad.

Por último, se prevé el también la realización de un análisis DAFO que dará a la Concejalía de Empleo, Comercio y Emprendimiento una instantánea de la situación real de los negocios moralos. “Somos fanáticos de los datos porque nos ayudan a tomar decisiones para decidir desde el Ayuntamiento qué podemos hacer para sumar y aportar al comercio de Navalmoral”, afirmó Patricia Meana.

Emilio Duró: “Tu mente es muy poderosa, cuando la llenas de pensamientos positivos tu vida empieza a cambiar”

El empresario, profesor, conferenciante y consultor experto en Empresas y Emprendimiento, Emilio Duró, llenó el aforo del Teatro del Mercado de Navalmoral de la Mata, en una nueva actividad de Navalmoral Emprende, programa de la Concejalía de Empleo, Comercio y Emprendimiento, dirigido a emprendedores, comerciantes, empresarios y público en general.

La búsqueda de la felicidad fue el tema de la conferencia de Emilio Duró anoche en Navalmoral de la Mata, que despertó mucho interés entre el público.

“Yo le pediría a las personas que viesen la vida a largo plazo, no a corto. Para llevar una vida de felicidad hay que tener en cuenta varios puntos: el bienestar emocional, que tiene que ver mucho con cómo cuidas tu cuerpo, cómo estás físicamente, la alimentación y no quitarte horas de sueño; también vivir con emociones, cariño, pasión, abrazar, los amigos, la pareja…; estar activos intelectualmente, leer, estudiar para retrasar un poquito la muerte neuronal y por último cuidar el plano espiritual, tener una razón por la que vivir”.

Duró habló del poder e importancia de la mente para la vida y, también, para emprender. “La mente manda. Tomamos más de 35.000 decisiones al día y el 95% de ellas las toma el inconsciente. La mente además nos manipula porque está preparada para ver lo malo y no lo bueno. Te pasan 50 cosas buenas al día y una mala, ¿con qué se queda la mente? Con la mala”.

“Es muy necesario e importante tener una vida social activa y la clave es no perder la esperanza. Si la perdemos, no hay nada que hacer. Y la felicidad viene de levantarse por la mañana y hacer cosas, hay que poner vida a los años y no olvidar que hemos venido a ser felices y a disfrutar lo que hagamos”.

Emilio Duró, que en todo momento hizo de su ponencia un mensaje práctico y dinámico, aseguró que “las emociones se contagian pero tenemos que saber que las emociones negativas se contagian 4 veces más que las positivas; por tanto, rodeaos de gente feliz y alegre porque la vida es ilusión, pasión, alegría y entusiasmo”.

Próximo evento

Patricia Meana, concejala de Empleo, Comercio y Emprendimiento informó al término de la ponencia de Duró que la próxima actividad de Navalmoral Emprende será el día 9 y 10 de mayo con la celebración de los Talleres Fondos Next Generation, que suponen una oportunidad de inversión en Navalmoral de la Mata. Inscripciones abiertas aquí.

