La Plataforma Ciudadana No al Muro de Navalmoral de la Mata continúa con sus acciones reivindicativas para lograr que el futuro paso del tren de alta velocidad que pasará por el casco urbano de Navalmoral sea soterrado y no en superficie como pretende ADIF. Precisamente, el jueves, miembros de este colectivo asistieron al pleno municipal en el que la alcaldesa dio respuesta a una pregunta realizada por escrito semanas sobre el levantamiento de un muro como consecuencia del paso del tren en superficie. «Nuestro asombro fue cuando argumenta que el muro que se levantará es de metacrilato tratando de restar importancia a éste, cuando en realidad, no deja de ser un muro que dividirá a la ciudad», advirtieron desde la plataforma.

Tras la sesión plenaria, representantes del colectivo, junto a un gran número de vecinos, se concentraron frente al ayuntamiento en señal de protesta y en un acto además en el que incluyó una canción coral de No al Muro con música de Pink Floyd. Para ello, se repartieron entre el público fotocopias con la letra para que pudieran participar cantando. Este acto contó con la colaboración de Ana Betoré, profesora del colegio público El Pozón. Seguidamente, protagonizaron pitadas y cacerolada, para expresar su malestar ante la construcción de un muro. Asimismo, el colectivo ha recalcado que continuará llevando a cabo acciones en la calle, todo ello «con el fin de llamar la atención de que una ciudad no tiene futuro con un muro, ya sea de metacrilato o de cualquier otra índole». Insistieron en que esto «supondrá un paso atrás en el desarrollo de la vida social, económica y urbanística de la ciudad».