El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, a través de la concejalía de Cultura y Diversidad, ha convocado el III Premio de Pintura Rápida Juan Núñez Romero que se celebrará el próximo 3 de junio desde las 9.00 hasta las 17.00 horas. Este evento para el que se repartirán 4.750 euros en los seis premios que se otorgarán, tiene como principal objetivo incentivar las artes con la finalidad de promover la cultura a través de valores pictóricos y artísticos. Además de promocionar y proyectar alguno de los recursos y atractivos patrimoniales y turísticos de la ciudad. Podrán participar artistas de cualquier nacionalidad, previa inscripción, y solo se admitirá una obra por cada participante.

Asimismo, los participantes de las comarcas del Campo Arañuelo, La Vera, Villuercas, Los Ibores, La Jara y Monfragüe, serán incluidos para optar al premio local. La técnica pictórica y el estilo serán libres. Respecto al tema y principal enfoque de las obras estará relacionado con la población de Navalmoral, sus calles, plazas, fuentes, rincón, paisaje, naturaleza o edificios. El ganador de esta edición recibirá 1.750 euros, el segundo 1.000, el tercero 750, el cuarto 500, el quinto 250 y el premio especial para artistas locales estará dotado con 500 euros.

La inscripción de participantes, así como el sellado de lienzos será de 9.00 a 10.30 horas en el ayuntamiento. No se aceptaran fotografías o similares y se descalificará a los participantes que no realicen el cuadro in situ. Además, cada autor aportará el material necesario para la realización de la obra. El fallo se dará a conocer en un acto público que se celebrará en la plaza de España a partir de las 18.00 horas.