Patricia Meana ha sido pionera en poner en marcha una concejalía dedicada a trabajar de lleno por crear, exponer ideas y saber aprovechar nuevas oportunidades de negocio. Lleva año y medio inmersa en el programa Navalmoral Emprende del que está convencida que ayuda a poner las bases y cimientos para dotar a toda la población en general de las habilidades necesarias que ayuden al progreso y desarrollo de la ciudad. Recalca, además, que una actitud positiva y de emprendimiento impulsa el avance de los pueblos.

- Usted ha sido precursora en poner en marcha la concejalía de Comercio, Empleo y Emprendimiento. ¿Por qué decide crearla?

Cuando hace año y medio asumo las responsabilidades de esta concejalía, me había dado cuenta anteriormente que hay concejalías de festejos, cultura y servicios sociales, pero no había nada relacionado con el Emprendimiento, algo difícil de entender. Yo no concebía que un pueblo que quiera trabajar en su desarrollo no tenga un plan a medio, corto y a largo plazo. De ahí mi prioridad en crear esta concejalía que hasta ahora no había existido.

-Uno de sus programas estrella es el denominado Navalmoral Emprende. ¿Cuál es su principal reto?’

El objetivo principal es crear un entorno de emprendimiento, es decir, trabajar con los distintos sectores que forman parte de la comunidad para que se generen las condiciones más adecuadas para que germine la semilla del emprendimiento. Busca establecer todas esas condiciones para avanzar en nuevos negocios, nuevos puestos de trabajo y que la ciudad genere riqueza y empleo por sí misma.

-¿Qué acciones contempla?

Muchas y variadas. Se ha trabajado con los institutos, con los jóvenes, con el tejido empresarial e hicimos un foro de inversión en el que atrajimos a empresas de fuera para que vieran a Navalmoral como una oportunidad, y también trabajamos con empresas locales. En la ciudad el 80% de la actividad económica es del sector comercio y ahí promovimos la formación y digitalización. También creamos una escuela de emprendimiento a través del programa Human Up y de ésta salieron numerosas ideas empresariales y proyectos. Hicimos también otra actividad pionera por la noche relacionada con gente emprendedora capaz de resumir en imágenes ideas de negocios, trabajando la creatividad.

De la misma manera, para la población en general, hemos contado con intervenciones como la de Elsa Punset que nos aportó herramientas para afrontar cambios y oportunidades que puedan venir. También hemos traído a Navalmoral a Gero García, que habla de su superación personal con charlas enfocadas a los adolescentes; y a Mar Romera, experta en emociones que habló a jóvenes de institutos sobre como gestionarlas en el día a día para un desarrollo personal. Igualmente hemos dado formación, con un taller que enseñaba al empresario a licitar de forma electrónica, puesto que detectamos que muchos de ellos no optaban a estos procesos por desconocimiento en la forma. También se ha dedicado una parte a las habilidades blandas como es tener una actitud de empatía.

-¿En qué medida cree que es importante adoptar una actitud positiva a la hora de emprender?

La actitud es fundamental, no es única pero hay que trabajarla. Es importante a la hora de afrontar cualquier situación, el saber caerse y levantarse y saber enfocar las habilidades. Sobre eso organizamos entrevistas con emprendedores de Navalmoral que contaron su proceso personal y profesional a la hora de emprender en negocios que hoy día tienen éxito.

-Desde su concejalía se han hecho jornadas para acercar los Fondos Next Generation a la población. ¿Cree que éstos son una oportunidad para emprender?

Son una oportunidad para todo, para las administraciones y para emprender, es dinero que viene de Europa y que está ahí, lo que ocurre que tiene una serie de burocracia muy concreta para acceder y justificarlo. Es una gran oportunidad de desarrollo, aunque hay un gran desconocimiento sobre estos fondos, por eso hicimos unas jornadas de formación y para acercarlos a la ciudadanía.

-¿Cree que hoy por hoy la exigencia de la tramitación digital es una asignatura pendiente para las pymes y los autónomos?

La era digital es una asignatura pendiente para todo el mundo. Actualmente ha cambiado todo, estamos obsoletos y la tramitación digital es algo necesario y forma parte de nuestro avance en la sociedad. Hay pymes que esto lo llevan mejor, pero otras que se quedan atrás, nos pasa a la sociedad en general. Pero efectivamente es un tema en el que tenemos que seguir trabajando e incidir.

-¿Existen muchas oportunidades de negocio que no sabemos ver, ni aprovechar?

Por supuesto. Hay personas que han entrenado porque han crecido en un ambiente familiar que tienen unas lentes que visualizan mejor que otras una serie de oportunidades. Tenemos un ejemplo muy claro con el tema de la pandemia, y en esto ha habido personas que han sido capaces de detectar oportunidades de negocio después de ver las necesidades. Cuando una ciudad está más desarrollada que otra es porque tienen más trabajadas esas capacidades y habilidades emprendedoras. Y esa es la base y la esencia de Navalmoral Emprende, intentar trabajar todas esas habilidades.

-¿Están preparadas las pymes y autónomos para toda esa revolución digital a la que se tienen que enfrentar cada día?

Como todo en la vida hay quien se queda atrás y la era digital está con nosotros. Las compras on line están ahí y el negocio que quiera mantenerse a lo largo del tiempo tiene que abrir nueva línea comercial relacionada con internet y para sobrevivir hay que dar el salto.

-Desde el ayuntamiento su concejalía también lleva a cabo acciones en los colegios. ¿Es importante comenzar desde la base?

Nosotros hemos hecho una semana de 'Pequeemprende' en los colegios. A través del juego hemos fomentado la creatividad, enseñado a establecer roles dentro de un equipo. Es evidente que un niño no va a crear un negocio, pero sí desarrollará habilidades que le valdrán en su etapa de adulto.

-¿Animaría a otros ayuntamientos a crear una concejalía similar como la que usted ha creado en el ayuntamiento moralo?

Por supuesto. Debería de existir en todos los ayuntamientos un presupuesto y concejalía de emprendimiento que vigile por el desarrollo y permanencia de los pueblos. La ciudadanía en general tiene que saber detectar esas necesidades para crear empresas en nuestra ciudad. Está muy bien que vengan grandes industrias que creen empleo por cuenta ajena, pero también está el empleo por cuenta propia. Eso es lo que se debe de potenciar. Esa semilla del emprendimiento debemos regarla, cuidarla y hacerle buena poda para obtener sus buenos frutos.