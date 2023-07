El equipo de gobierno municipal de Navalmoral de la Mata, a través de su alcalde, Enrique Hueso, se ha reunido con representantes de la Plataforma Ciudadana No al Muro y otros colectivos locales. Una reunión a la que también asistió Cristina Teniente, candidata número 1 al Congreso en las elecciones del 23-J con la que se han tratado varios asuntos de interés general de la ciudad. Entre éstos, el proyecto del paso del futuro tren por la ciudad que Adif pretende hacer en superficie con el levantamiento de un muro y que la Plataforma reclama desde hace tiempo que sea subterráneo para «evitar la división y el estrangulamiento del desarrollo de la ciudad». «La situación no es igual hace cuatro que ahora, al encontrarnos con una obra adjudicada y en marcha. Es dificilísimo, porque no es lo mismo crear y proyectar que dar la vuelta a un proyecto adjudicado y con unos fondos europeos destinados a ese fin. Pero aunque exista un 1% de posibilidades, me voy a agarrar a ellas», manifestó el alcalde moralo, Enrique Hueso, sobre la posibilidad de revertir el proyecto del tren para que no se construya en superficie.

Esta reunión ha tenido lugar, además, horas después de conocerse el encuentro mantenido por el propio alcalde y técnicos municipales con representantes de Adif y de las empresas adjudicatarias para hacerles ver la imposibilidad de cortar en verano el tramo urbano de la carretera N-V para avanzar en las obras, trasladándolo, en principio, a mediados de septiembre. Se gana así tiempo para planificar la reorganización del tráfico ante el notable cambio que supondrá la supresión del puente situado junto al barrio de La Paz. Esta decisión ha sido muy bien acogida por la Plataforma Ciudadana. «Tenemos que congratularnos de la decisión que el nuevo alcalde Enrique Hueso ha tomado con respecto a la obra del tren de altas prestaciones en la parte urbana de la ciudad», señalaron desde la Plataforma. «Enrique Hueso ha entendido que dejar que la obra avanzara a lo largo del casco urbano suponía una dificultad mayor e irreversible. Felicitarnos, pues, que el compromiso político con el soterramiento, anunciado públicamente, se haya concretado de esta manera», dijeron. No obstante, recordaron que la obra todavía tiene mucho desarrollo pendiente en los 4 kilómetros fuera de la ciudad y «celebramos el acuerdo razonable del nuevo equipo de Gobierno municipal con Adif y la UTE empresarial a fin de conseguir que las políticas actuales de agenda urbana sean aplicadas también para la realidad urbana, social y económica de Navalmoral y comarca», añadieron. Por otro lado, Cristina Teniente se refirió al proyecto de la gigafactoria y lamentó que «se siga enredando con promesas y anuncios en un PERTE que se anunció y que no ha llegado, seguimos sin saber nada», dijo. Finalmente hizo mención a la apuesta y compromiso del PP por la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz.