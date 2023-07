El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata ha designado ya las distintas áreas a los 7 concejales del PP, así como a 1 edil de VOX, el cual estará al frente de Seguridad Ciudadana. Respecto a los concejales populares, el alcalde asumirá directamente el área de Festejos y Comercio. En lo que respecta a Personal, Régimen Interior y Transparencia lo dirigirá la edil Susana Rodríguez Sánchez, que también se hará cargo de Hacienda. Respecto a lo que afecta a Urbanismo, vivienda, Obras e Infraestructuras Públicas estarán bajo la dirección de Francisco Javier Porras Hidalgo; y el área de Medio Ambiente, Parques y Jardines la llevará Mari Luz Gómez González. Por su parte, la Política Social, Mayores y Sanidad estarán dirigidas por el concejal Jesús Manuel Amor López, que también se encargará de dirigir Educación y Deportes.

La concejal Cristina Marcos Sarró estará al frente de Cultura e Igualdad y la edil Paula González Morato tendrá la responsabilidad de Juventud e Infancia. Finalmente, Emprendimiento, Empleo, Transformación Digital, Telecomunicaciones, Intervención Rápida y Servicio al Ciudadano estarán a cargo de Benito Pineda Herrera.

El gobierno municipal también ha nombrado, recientemente, a los tenientes de alcalde que son primer teniente de alcalde, Jesús Manuel Amor López; segundo teniente de alcalde, Jorge Martín Trancón y tercera Susana Rodríguez Sánchez. Respecto a los tiempos de dedicación, el alcalde desempeñará su cargo en régimen de dedicación parcial, en un porcentaje del 75%, con una presencia mínima de 30 horas semanales, fijando sus retribuciones en 36.000 euros al año que tendrán el carácter de brutos. Otros dos concejales desempeñarán su cargo, en régimen de dedicación parcial, en un porcentaje del 50%, con una presencia mínima de 20 horas semanales, fijando sus retribuciones en 17.000 euros al año que tendrán el carácter de bruto.

Por otro lado, desde el grupo municipal de Liberales y Moralos (LYM), cuyo portavoz es Jaime Vega , expresaron su malestar por la decisión del alcalde de no dedicar toda su jornada al consistorio: «No se entiende que el alcalde no se dedique en exclusiva a Navalmoral». «En campaña electoral nadie del PP explicó a los moralos que su candidato no se dedicaría con exclusividad a la gestión municipal, ni que iba a simultanear la alcaldía con sus negocios privados», añadieron desde LYM en una nota. En ésta exponen además que la decisión de Enrique Hueso de compaginar la alcaldía con sus negocios privados, «ha causado gran sorpresa».

También se mostraron sorprendidos de que Navalmoral, que es la tercera ciudad de Cáceres, tenga un alcalde «a tiempo parcial que, además, no asume ninguna de las comisiones especiales o informativas del ayuntamiento (Cuentas, Urbanismo, Hacienda, Política Social), salvo la de Honores que se ha reservado».