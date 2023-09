La Plataforma Ciudadana No al Muro recurrirá a la vía jurídica para tratar de parar las obras del paso del futuro tren de Navalmoral de la Mata por el casco urbano para lo cual el colectivo hará una denuncia por vía administrativa ante el Ministerio de Transportes. Así lo ha anunciado un representante del colectivo, José María González, que además valoró de manera positiva el encuentro mantenido hace unos días con el alcalde, Enrique Hueso. «La reunión nos ha parecido positiva porque hemos visto a un alcalde que está dispuesto a que no le tomen el pelo», manifestó González que recalcó que seguirán luchando para conseguir que el paso del tren sea subterráneo y no en superficie como pretende ADIF, con unas obras que ya han comenzado.

Además, destacó que la plataforma tiene el apoyo de colectivos locales y sectores fundamentales, dijo, como son asociaciones del comercio y la hostelería, «dos pilares básicos de la economía de Navalmoral a los que el proyecto en superficie destruiría poco a poco», aseveró. Reconoció que se está en un momento «delicado», puesto que si bien el ayuntamiento frenó actuaciones de ADIF en agosto en la parte urbana, la entidad ferroviaria tiene previsto acometerlas en septiembre. «Hay que volver a ganarse la confianza de la población, que está en un momento de desánimo pensando que esto es el final y que no se puede hacer nada, pero nosotros pensamos que sí», dijo. Precisamente, para hoy viernes han convocado una nueva concentración en el paso a nivel del Moya de 10 a 13.00 horas.