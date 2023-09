El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata solicitará la paralización de las obras del paso ferroviario del futuro tren de alta velocidad por un tramo del casco urbano de la ciudad que, en la actualidad, está acometiendo la entidad de ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias). Así lo anunció ayer el alcalde Enrique Hueso, que tras reunirse con ADIF explicó que se enviará a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica una carta con ocho folios para pedir que se paren las obras. «La declaración de Impacto Ambiental está caducada o ha quedado obsoleta», dijo.

El alcalde explicó que cuando entró en el gobierno local una de sus prioridades fue conocer la tramitación del proyecto del paso del tren. «En la oficina técnica del ayuntamiento nos dieron un informe negativo sobre la declaración de impacto ambiental y sobre el desarrollo de ese proyecto», aseguró. Así mismo, recordó que la declaración de impacto ambiental que se aplica en este proyecto es la del 2007. Sin embargo, hasta 2018 no sale a concurso la redacción del mismo y no se elaboró hasta 2020. Ese año el ayuntamiento emite un informe desfavorable sobre la adecuación del proyecto en base al informe de declaración ambiental de 2007, que recoge que los proyectos deben de empezar antes de seis años desde que se obtiene dicha declaración, por lo que al no cumplirse ese aspecto, dicha declaración caduca. A pesar de eso las obras se iniciaron en 2023, por lo que ahora, el consistorio pide que se paren.