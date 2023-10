El grupo municipal socialista, en la oposición, del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata ha expresado su preocupación por lo que consideran que el gobierno municipal da muestras de «inacción y de estar muy perdido». Así lo han manifestado, recientemente, en una intervención pública los ediles socialistas. Jesús Gómez Medinabeitia y José Manuel Encinas Redondo. «En estos cuatro meses no han hecho nada», recalcó Encinas. Ambos hicieron un repaso de varios temas que calificaron de «importantes» y que trasladaron en el traspaso de poderes al gobierno municipal del PP.

«Después de más de cuatro meses no han dado solución a ninguno», aseguró Encinas. Como ejemplo citaron el nuevo gimnasio y la pista polideportiva del instituto de enseñanza secundaria Zurbarán, cuyas licencias «siguen pendientes y no sabemos nada», afirmó. En la misma situación están los estatutos de la Unidad Urbanística de Conservación de los terrenos de Expacionavalmoral, «que dejamos pendientes para su aprobación y vemos que no avanzan». Igualmente, criticaron la gestión sobre los fondos Next Generation para el comercio, «que dejamos nueve pliegos para sacar a concurso por importe de más de 750.000 euros y no se ha licitado ninguno», advirtieron.