La Plataforma Ciudadana No al Muro de Navalmoral de la Mata ha celebrado recientemente, con una alta participación de vecinos, una jornada con el lema Frente al muro, la accesibilidad. Durante la misma, según explicó José María González, miembro del colectivo, «la llegada del tren rápido a la ciudad debe seguir siendo un imán de oportunidades como siempre ha sido». Sin embargo, añadió, «nos están obligando a no querer un tren que nos destruye cuando lo único que pedimos es no crear barreras de exclusión y encima lo van a hacer gastando unos 100 millones de euros para ello».

Así mismo, durante el encuentro recalcaron su petición y apuesta por la creación de un bulevar, el cual «crea la accesibilidad sin discriminación, independientemente si se tiene vehículos de transporte o no». «El bulevar es el único que da accesibilidad a las personas propiciando un movimiento de interacciones y relaciones humanas, sano y seguro». Por ello, durante la jornada se solicitó que todas las normativas deben de exigir una ciudad integrada. Es decir, que un ciudadano se pueda desplazar bien andando, en bici o en transporte público. «Que no se dividan en clases, si se tiene coche o no, si se tiene miedo o no: o si es de noche o de día». También reivindican el bulevar, puesto que consideran que este permite crear conectores que comunican un lado y otro de la ciudad. Finalmente, pidieron al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que abra una mesa de diálogo y acuerdo con el consejero de Transportes de la Junta.