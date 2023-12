Miembros de la Plataforma Ciudadana No al Muro volverán a salir a la calle hoy viernes para seguir con su reivindicación de conseguir que el paso del futuro tren de alta velocidad que cruzará por el casco urbano de la ciudad se haga soterrado y no en superficie como pretende ADIF. Desde las once de la mañana hasta la una de la tarde se espera que algo más de un centenar de personas se concentren en la plaza del Jardincillo, escenario de la protesta que tendrá fin reivindicativo.

Además, desde la Plataforma se ha solicitado apoyo a la ciudadanía con el fin de que puedan ayudar a hacer frente económicamente a las multas que 15 miembros del colectivo tienen que abonar -600 euros cada uno- por invadir vías ferroviarias en una protesta hace unas semanas. Unas multas que emitió la subdelegación del Gobierno en Cáceres por lo que consideró «desobediencia a las autoridades». Aunque algunos de los afectados han recurrido. Hoy también la Plataforma sacará a la calle la maqueta que ha hecho expresamente para mostrar como sería una ciudad sostenible en la que el paso del tren pasa de manera soterrada y con un bulevar que permite una total accesibilidad a toda la ciudadanía. Con esta maqueta la Plataforma promociona la importancia de tener una ciudad con zonas verdes, accesible y sostenible. Al mismo tiempo reflejarán los perjuicios e inconvenientes que supondría el levantamiento de un muro con «la división de la ciudad en todos los aspectos y lo contrario de ser una ciudad sostenible», dijeron.