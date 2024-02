Miembros de la Plataforma Ciudadana No al Muro de Navalmoral de la Mata salieron ayer a la calle para defender el Parque Municipal Casto Lozano y su entorno. En esta concentración que llevaron a cabo durante toda la mañana, y que se convirtió en su concentración reivindicativa número 245, definieron de «inmoral» la tala indiscriminada de árboles en la ciudad que se ejecutará con las obras de la construcción del paso para el futuro Tren de Alta Velocidad por el casco urbano de la ciudad. Una actuación que se prevé después de las fiestas del Carnaval, según detalló uno de los representantes de la Plataforma, José María González, «No podemos perder más zonas verdes, pidamos responsabilidades y paremos esta barbaridad», señaló. Desde la Plataforma expusieron que avanzamos en la integración urbana del tren en las poblaciones de toda España, «pero no en Navalmoral», advirtieron, pues «parece que ni siquiera somos un pueblo, ni llegamos a serlo dada la política urbana de estos últimos cuatro años de abandono, suciedad y decaimiento», dijeron.

Aseguraron que toda la población «seguimos exigiendo justicia social» y por ello ayer volvieron a insistir en que en la próxima reunión de la presidenta regional María Guardiola con el Ministro Óscar Puente «no tire la toalla a pesar de que intentan avanzar lo más posible dentro del casco urbano para que en su destrucción no se pueda hacer ya ningún modificado». Por ello advirtieron que seguirán insistiendo al alcalde de Navalmoral que debe hacerse respetar ante la empresa constructora y ante Adif y que no todo vale. «Vivimos y trabajamos personas, no vamos a consentir que nos digan que ya nos acostumbraremos a unos túneles preciosos y más cómodos que los actuales pasos a nivel. No vamos a consentir, que mutilen el parque municipal, el Paseo de la Estación y la plaza de la Cigüeña Negra», señalaron.

RESPONSABILIDAD POLÍTICA / Por todo ello, desde la Plataforma pidieron cordura y madurez personal. «Las responsabilidades políticas de las instituciones regionales y locales no son un adorno electoral más, son el compromiso adquirido para humanizar la vida social y económica de las ciudades y pueblos de Extremadura», dijeron.

Finalmente, recordaron que si se construye el paso en superficie y con ello el levantamiento del muro, «provocará una división de la ciudad afectando negativamente en el desarrollo económico, urbanístico y social». «Si el paso del tren va por arriba tendremos que pasar al otro lado por túneles, agujeros negros de pasto de agresiones y molestias», advirtieron desde el colectivo. «¿Una enorme inversión de 100 millones de euros para volver a dejar un muro para siempre y destruir toda la trama urbana?», se preguntaron. Y apostaron por qué la ciudad registre un crecimiento sostenible y medioambiental y que aporte una mayor calidad de vida a sus habitantes.