El alcalde de Navalmoral aboga por mantener la central nuclear de Almaraz

Enrique Hueso, casado y con 2 hijos, es un gran aficionado al montañismo y lleva 23 años dedicado a la banca en puestos de dirección. Tras presentarse a las elecciones municipales de 2023 ha sido capaz de darle un vuelco al gobierno municipal y llegar a la alcaldía para una ciudad a la que asegura que centra toda su dedicación.

Enrique Hueso, alcalde de Navalmoral de la Mata. / El Periódico

¿Cómo define estos nueve meses al frente de la alcaldía en el Ayuntamiento de Navalmoral?

Al iniciar mi gestión como alcalde, lo hice con un optimismo enorme, consciente del extenso trabajo que se presentaba. Me encontré con una ciudad que requería un desarrollo significativo y la implementación de acciones positivas. Identificamos proyectos industriales aún pendientes, en los que la toma de decisiones por parte de los empresarios será crucial. Esta realidad refuerza mi compromiso de continuar con esta labor y contribuir a que la ciudad se consolide como un referente destacado en la comarca del Arañuelo.

¿En qué situación económica y organizativa se encontró el ayuntamiento en junio de 2023?

En una situación económica saneada, con un gran número de subvenciones concedidas, pero falto de proyectos ejecutados. Creo que con esfuerzo y dedicación podemos superar las barreras burocráticas y ejecutar proyectos. La organización de un ayuntamiento es una organización complicada donde la falta de personal en ciertos sectores y un exceso en otros demandaba una reestructuración. Siempre he dicho que tenemos un ayuntamiento con muchísima temporalidad, por ello nosotros apostamos por empleos más estables, creando interinidades y plazas de funcionarios, que es cuando se puede desarrollar el trabajo de un municipio.

¿Cómo afronta un agente financiero como usted, pasar directamente a gobernar una ciudad de casi 17.000 habitantes?

Afrontar el paso de agente financiero a alcalde implica aplicar conocimientos en gestión económica y personal. Mi experiencia en la actividad financiera proporciona la base para manejar presupuestos, economía y personal en el ámbito público. Aunque las normativas y leyes cambien, la esencia de buscar eficiencia y alcanzar objetivos se mantiene, ahora centrada en brindar servicios a los ciudadanos y mejorar su calidad de vida.

¿A qué desafíos o situaciones particulares se enfrenta un político en comparación con su situación anterior, fuera de la política, y como maneja esa diferencia?

Un político es diferente cuando es alcalde. Los alcaldes tenemos una relación directa con la ciudadanía, pisamos la calle y afrontamos problemas que no siempre son evidentes. Los desafíos y situaciones que encuentro como alcalde son particulares. La toma de decisiones en la empresa privada implica riesgos que el empresario asume, afectando a personal, clientes o al propio empresario. En el ámbito político, especialmente como alcalde, veo una responsabilidad diferente. Las decisiones que tomo afectan a mi población, a mi pueblo con sus 17.000 habitantes, a quienes me debo y me preocupa la toma de decisiones que impactan en la población. Este es el desafío más importante: tomar decisiones que sean mejores para los ciudadanos, sabiendo que no siempre podré contentar a todas las personas, pero buscando el beneficio general.

¿Por qué cree que la ciudadanía apostó por usted y por el partido popular para gobernar 4 años?

En gran parte debido a la insatisfacción con la dejadez de las anteriores legislaturas. La administración anterior se centró en políticas sensacionalistas y proyectos a gran escala, descuidando necesidades cotidianas de la población. Creo que la gente buscaba un cambio, especialmente respaldando un Partido Popular renovado con caras y enfoques nuevos. Ahora, es nuestra responsabilidad demostrar que hemos llegado para implementar mejoras necesarias.

¿Ha tenido que tomar decisiones muy difíciles como alcalde ?

Sí, como en cualquier lugar, al llegar, es necesario tomar decisiones difíciles, pero esenciales para cumplir con mis responsabilidades. Aunque estas decisiones puedan ser dolorosas es crucial hacerlo en beneficio de Navalmoral.

Van casi nueve meses de gestión suya al frente de la alcaldía, ¿Qué balance general hace?

El balance de mi gestión es que avanza a un ritmo más lento de lo esperado, pero eso no implica que las cosas no progresen. La clave está en el esfuerzo, el trabajo y la perseverancia para lograr resultados. En cuanto a las prioridades son mejorar la infraestructura vial, impulsar programas de empleo local, fortalecer la atención sanitaria y promover iniciativas de desarrollo sostenible.

¿Qué cuatro proyectos prioritarios y más importantes tiene para la ciudad de navalmoral?.

La primera prioridad, sería revertir el impacto de una infraestructura divisiva. La ciudad se ve afectada por las obras de una vía del tren en superficie que la divide en dos lados, resultado de la cabezonería de no tomar decisiones políticas correctas en su época. Y ahora el objetivo es trabajar para hacer que la ciudad sea más transitable, a pesar de las limitaciones impuestas y trabajar en soluciones para integrar y mejorar la movilidad en la ciudad. El segundo proyecto es la preservación de la Central Nuclear, mantenerla en funcionamiento. Esta instalación no solo es vital para la economía local y el empleo, sino que contribuye significativamente al desarrollo y la productividad de la comarca. Trabajaremos para asegurar que las decisiones políticas nacionales consideren estos impactos y las consecuencias negativas de su cierre. El tercer proyecto es la atracción de industria. Estamos en las puertas de la posibilidad de recibir una gigafactoría, lo cual sería un impulso significativo. Pero son decisiones empresariales las que faltan por tomar y que cuando el empresario diga que estamos, Navalmoral está prevista para llevar a cabo la construcción de la gigafactoría, para acoger al personal. Por último, tengo como objetivo hacer crecer la ciudad y devolverle su atractivo comercial. Buscamos restaurar su posición como capital del comercio en la comarca, convirtiéndola en un centro neurálgico para las poblaciones vecinas. Queremos que sea un destino donde la gente pueda acceder fácilmente para comprar y disfrutar.

¿Cuáles considera que son los proyectos de mayor relevancia actualmente para sus vecinos?

La recuperación de la ciudad es esencial. La principal preocupación radica en devolver a Navalmoral a su estado anterior, con calles limpias y mantenimiento de sus infraestructuras. La falta de uso de los contenedores ha generado problemas con la disposición de residuos, y es crucial abordar este tema para hacer que la ciudad sea más habitable. Además, estamos trabajando en un proyecto a largo plazo de reparación de las calles deterioradas, que actualmente están siendo bacheadas y han recibido ya un total de 36 toneladas de aglomerado en frío para su mejora y creemos que es primordial seguir trabajando en esta línea de actuaciones.

Si hoy tuviera la oportunidad de dirigirse directamente a sus paisanos, ¿cuál sería su mensaje como alcalde y qué les transmitiría en relación con su compromiso para el futuro de la ciudad?

A ellos me dirijo directamente todos los días. Cada día suelen preguntarme, salgo mucho a la calle, me relaciono y recibo a los vecinos que vienen al ayuntamiento con sus inquietudes. Creo que es una de las labores principales. Mi comunicación con ellos es muy directa; es importantísimo tener ese vínculo directo con la población, escucharla activamente y saber qué necesita para poder trabajar y cubrir esas necesidades. Teniendo en cuenta los plazos y tiempos que marca la burocracia en una institución pública, que en ocasiones va más lenta de lo que nos gustaría, estoy seguro de que los proyectos en los que estamos trabajando van a salir. Les pediría paciencia, que están viendo poco a poco ese cambio, que estamos trabajando en ese cambio que solicitaron y que confíen en nosotros, sabemos que llegarán de la mano de este equipo de gobierno.

¿Podría comprometerse en esta entrevista a decir qué proyectos importantes estarán en marcha en estos cuatro años?

La construcción de viviendas, un esfuerzo que no solo dará respuesta a la demanda, sino que también generará empleo y revitalizará la población, así como abordar la falta de aparcamientos mediante la construcción de parkings públicos, actualmente en fase de evaluación presupuestaria. Además, nos comprometemos a emprender una ambiciosa transformación de calles. Este proyecto se centrará en resolver los problemas persistentes como baches y aceras estrechas que afectan la movilidad y el tráfico. La implementación de Plataformas Únicas; en el centro de la población es uno de los objetivos clave para los próximos tres años, con una asignación presupuestaria de medio millón de euros para mejorar la infraestructura urbana. Otro proyecto esencial será la reactivación del comercio. Reconocemos los desafíos que enfrenta el comercio local y la incertidumbre asociada con el cierre de la central nuclear y la llegada de nuevas industrias. Buscaremos impulsar el comercio a través de estrategias de marketing más que de gestión, porque cada empresa y cada comercio sabe muy bien cómo gestionar su comercio y cómo hacer su trabajo.

Cómo es su relación con la diputación de Cáceres y la Junta de Extremadura. ¿Tienen buena sintonía y van por el mismo camino en cuanto a los proyectos que afectan a Navalmoral?

Es positiva y colaborativa. Existe una comunicación fluida y ambas instituciones están al tanto de los proyectos que hay en marcha, las reuniones con entidades como Envision se realizan de manera coordinada. En estas interacciones, se discuten y avanzan proyectos importantes para el desarrollo de Navalmoral. La Junta de Extremadura nos recibe siempre y las veces que sean necesarias, nos visitan de diferentes consejerías para los proyectos que tenemos bastante importantes.

Recientemente ha sido elegido para presidir el PP local tras la renovación de la junta local. ¿Qué supone para usted?

Es un honor que lleva consigo gran responsabilidad. No solo soy alcalde porque lideraba las listas, sino porque encabezaba un grupo de personas preparado y preparadas que la ciudadanía votó. Agradezco al PP por confiar en mi.

En una hipotética reunión directa con el Gobierno Nacional de España para abordar asuntos relacionados con Navalmoral, ¿cuáles consideraría que son las prioridades más apremiantes que deberían discutirse y atenderse?

Es fundamental destacar dos asuntos de vital importancia, con una connotación eminentemente social, que dependen solo de la decisión y actitud política del actual Gobierno Nacional. En primer lugar, la imperiosa necesidad de soterrar la vía del tren que cruza el corazón de Navalmoral no solo responde a una demanda local, sino que también se alinea con la visión europea de ciudades más sostenibles y transitables. Contrario a las afirmaciones o excusas que se han dado de forma consciente a la población, es crucial subrayar que la inviabilidad argumentada carece de fundamento, ya que existen proyectos concretos que respaldan la factibilidad de esta solicitud. La viabilidad técnica es innegable, como lo corroboran declaraciones recientes del propio ministro, quien admitió que la obra no se llevaba a cabo porque ya se había iniciado, evidenciando que el soterramiento es una opción sólida que, lamentablemente, está siendo denegada por decisiones políticas. Resulta desconcertante que, en el contexto europeo, donde ciudades avanzan hacia entornos más verdes y transitables, Navalmoral se vea privada de una mejora urbanística tan necesaria. En segundo lugar, el cierre de la Central Nuclear de Almaraz constituye una determinación que impacta de manera significativa en toda la comarca del Campo Arañuelo. La central nuclear no solo aporta el 7% de la energía nacional, sino que también sostiene una parte sustancial de la economía local, generando alrededor de 4000 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos. Esta decisión, basada en acuerdos políticos con una minoría y sin un respaldo mayoritario de la población, plantea una pregunta crucial: ¿en otras comunidades autónomas se tomarían decisiones similares, cerrando industrias de tal magnitud sin considerar el impacto directo en el empleo y la economía regional? Es vital que las decisiones políticas reflejen una evaluación equilibrada de las necesidades de la población y la región, evitando cerrar industrias cruciales sin un análisis de las consecuencias. También hay que destacar que en esta decisión hay una parte crucial, Extremadura está cerrando la principal industria que posee. Me gustaría conocer si otras comunidades autónomas tomarían la decisión de clausurar industrias tan significativas como la que están cerrando aquí, afectando a los habitantes de Extremadura al cerrar la mayor fuente de empleo que tenemos.

¿Podría detallar los criterios específicos que influyeron en la selección de su equipo para las elecciones, y cómo cree que esa elaboración de la lista fue determinantes para obtener el respaldo electoral en Navalmoral de la Mata?

Se realizó un cambio radical en las listas del Partido Popular, demostrando su efectividad con el éxito electoral en mayo. La lista, creada en marzo, destacó por su equilibrio entre experiencia y frescura. Cuenta con concejales con dilatada experiencia política y personas frescas y con mucho que aportar, comprometidas con Navalmoral y formadas en sus respectivos ámbitos. Esta lista no fue solo obra mía o de Enrique Hueso, sino un esfuerzo conjunto de gente de confianza que aportó propuestas de confianza, el triunfo posterior evidenció la acertada formación de este equipo en unos pocos meses.