La Plataforma No al Muro de Navalmoral exhibe en 500 fotos sus protestas de seis años

La Sala de Exposiciones de la Fundación Cultural Concha de Navalmoral de la Mata acoge una muestra promovida por la Plataforma No al Muro con motivo de su sexto aniversario en su reivindicación por conseguir que el paso del futuro tren por el casco urbano que se está construyendo, sea soterrado y no en superficie como se está acometiendo. La muestra, que puede visitarse hasta el viernes 15 de marzo, inclusive, de 11 a 13.30 y de 18.30 a 20.30 horas, «busca un pueblo unido contra el mayor atentado urbanístico que el tren, tan demandado y necesario, quiere cometer en Extremadura. Navalmoral, grande o pequeña, pero no invisible, sigue perteneciendo a Extremadura, es la puerta de entrada a la región. Navalmoral no se divide, y hasta ahora no lo ha hecho gracias a todo el empeño de tanta gente que esta exposición pública solo puede mostrar de manera muy modesta», explican los integrantes de la Plataforma.

Por este motivo, añaden, «seguimos pidiendo que nadie tire la toalla, que resistir es lo único que puede impedir que se construya un muro». De la misma manera, recalcan las responsabilidades que deben asumir desde las diferentes administraciones hasta colectivos, asociaciones y personas.

Advierten que el proyecto del paso del tren en superficie «lleva un muro como bien lo señala el proyecto aprobado. Que en algún tramo urbano, más alejado de las edificaciones, lo lleve de metacrilato sigue siendo una barrera infranqueable. Bien lo sabemos con la valla actual que siendo de malla metálica nos impide pasar», aseguran. Por ello, recalcan que Navalmoral pertenece a Extremadura y, por tanto, «toda destrucción urbana se lo hacen a la propia región. ¿Hay alguien que le dé igual lo que ocurra en la tercera ciudad de la provincia de Cáceres?», se preguntan. Así mismo, recuerdan que hasta el momento ya llevan recogidas 17.000 firmas de ciudadanos que han mostrado su rechazo al paso del tren en superficie.

Finalmente, señalan que durante todos estos seis años han realizado un gran número de protestas y concentraciones, todo, «de manera pacífica, incluso cuando ocupamos las vías del tren. Obedecimos en retirarnos cuando nos lo advirtieron y, sin embargo, nos multan por desobedientes». Por ello, agradecieron todas las donaciones recibidas para sufragar los gastos de multas económicas.