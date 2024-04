Las obras del paso del tren causan cortes viales que se alargarán 1 año en Navalmoral

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata ha anunciado que con motivo de las obras que se desarrollan en la ciudad y en vista de la información proporcionada por la UTE OHL-OGENSA, el tráfico rodado en la calle Carretera de Jarandilla, entre el paso a nivel en calle Pablo Luengo y el Paseo de la Estación, se ve interrumpido. Este corte, según el ayuntamiento, se extenderá por al menos durante un año, hasta que se completen los trabajos en la zona. Se instalará señalización indicativa para permitir el paso exclusivo de autobuses y vehículos de las empresas ubicadas en la Estación de Autobuses.

Los conductores que no pertenezcan a las mencionadas categorías, tendrán recorridos alternativos por la calle Pablo Luengo y Avenida de la Constitución hacia el paseo de la Estación. Asimismo, los vehículos que se dirijan hacia la estación de tren podrán acceder por la calle Agustín Carreño. Desde el ayuntamiento se lamentó los inconvenientes ocasionados por estas restricciones al tráfico, ajenas al consistorio y provocadas por las obras en curso de ADIF dentro del casco urbano moralo. Así mismo, se aseguró que «se vigilará y velará por la seguridad y eficiencia de las obras en curso», dentro de sus posibilidades. Finalmente, el ayuntamiento agradeció la comprensión y colaboración de todos los afectados por las obras.

Tras conocerse este cierre por un año, desde la Plataforma Ciudadana No al Muro se expresó su «absoluto rechazo» al cierre de toda la zona de la plazoleta Miguel Alfonso -entre el paso a nivel del Moya y el Paseo de la Estación-. «Nos vemos obligados como plataforma ciudadana no al muro, a volver en la defensa del soterramiento de las vías y no de las personas». «Nuestro absoluto rechazo a pisotear nuestros derechos de ciudadanía por mucha obra de interés general que venga desde un Ministerio impasible para con una de las ciudades más importantes de Extremadura». Finalmente, desde el colectivo apelaron al actual alcalde como representante de toda la población, a que «demuestre su apoyo a la ciudadanía y tomar las medidas necesarias y adecuadas para no crear un caos urbano como el que se anuncia».