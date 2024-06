El alcalde anuncia una inversión de 254.100 euros para el Plan General Municipal de Navalmoral de la Mata

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata a través de su alcalde, Enrique Hueso, presentó varias iniciativas y proyectos importantes con distintas inversiones que se llevarán a cabo en la ciudad en los próximos meses. Por un lado, se refirió a asuntos de urbanismo y subrayó la importancia del nuevo Plan General Municipal (PGM) con una inversión de 254.100 euros. «Este plan es fundamental para adaptarlo a la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible (LOTUS) de 2018, asegurando que estemos preparados para las oportunidades que se avecinan. No se me puede instar a hacer algo que el anterior equipo de gobierno jamás presupuestó, anuncio y no hizo; para nosotros ha sido una prioridad», aseveró. Añadió que la actualización del PGM en cinco periodos permitirá una implementación gradual y eficaz de las nuevas normativas, asegurando que todas las áreas urbanas se beneficien de las mejoras planeadas.

El alcalde también destacó la mejora de la iluminación pública en varias calles, con especial atención en Urbano González Serrano y Antonio Concha. «Estas vías presentaban una iluminación deficiente y mejorarla era una necesidad para la seguridad y comodidad de los ciudadanos», dijo. Agradeció el trabajo de los técnicos del ayuntamiento y su gestión eficiente de los recursos, que ha permitido extender el alcance del proyecto y mejorar la iluminación en la ciudad deportiva, que ahora, con esta intervención, «contará con una iluminación adecuada», dijo.

Hueso también hizo un balance de los eventos culturales celebrados, recientemente, y entre los que destacó el éxito del Festival Nosolocirco y la Feria del Libro. «Ambos eventos han tenido una excelente acogida entre los vecinos», afirmó. Asimismo, elogió la labor de la Escuela Profesional Dual Los Caños y su proyecto solidario ‘Planta cara al hambre’ que superó las cifras de alimentos. El alcalde también abordó el problema de las abejas en el edificio de la Oficina de Juventud Diversia. «Hemos decidido abordar el problema de raíz coordinado con la Oficina de Prevención de Riesgos Laborales, Policía Local, bomberos y un apicultor especializado», subrayó.