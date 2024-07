Viviendo mi verdad

Me preguntaban hoy qué significa peregrinar. Muchos significados tiene la RAE para peregrinar. Me atrevería a decir que a la mayoría de los peregrinos no nos identifica. Empiezas con un motivo doloroso y especial de agradecimiento a la vida, como fue mi caso, y te das cuenta que la sanación es la base de todo para hacer la peregrinación.

Hace un día hablaba con un peregrino que estaba estresado por llegar, buscar sitio. El camino siempre tiene sitio. No se debe venir a sufrir. Sino a sanar. A buscar un encuentro con uno mismo contemplando la vida, los valores y aspiraciones.

He hecho caminos de distintas maneras. Pero el que se hace solo es el más curativo. En el que meditas en tu interior y te cuidas, te hablas, te escuchas y sobre todo te quieres. Y van saliendo imágenes. Emociones. Pero te das cuenta que nada cambia, si no lo cambias tú. Vivimos vidas que no queremos. Nos fijamos en cómo viven otros. Y vamos muriendo cada día. Y no somos consciente que vivir es necesario. Vienes a hacer el camino y te vas con la consciencia clara de que has hecho lo correcto: elegir tu vida.