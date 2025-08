Álvaro Sánchez Cotrina realza el nuevo proyecto del PSOE de Navalmoral para que la ciudad recupere el liderazgo

El Secretario General del PSOE de la provincia de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina, mantuvo el martes una reunión de trabajo con miembros de la nueva ejecutiva del PSOE de Navalmoral de la Mata, que desde hace pocas semanas lidera Jesús Gómez. «Estoy muy ilusionado con el proyecto que plantea este nuevo equipo, renovado, con talento y con muchas caras jóvenes que se complementan con la experiencia de compañeros y compañeras con una dilatada y reconocida trayectoria», señaló Sánchez Cotrina. Añadió que, «son un grupo de personas que van a saber sacar a Navalmoral del letargo en el que lleva metido dos años, en los que la ciudad ha dejado de estar en el lugar que ocupaba».

El Secretario General del PSOE Provincial ha reprochó al PP de Enrique Hueso y María Guardiola que en el tiempo que llevan al frente de los gobiernos local y regional, respectivamente, «no hayan hecho más que poner palos en las ruedas a Expacio Navalmoral y paralizar la implantación de la Gigafactoría y de otros proyectos industriales. Seguimos sin capacidad de suministrar agua al polígono industrial y sin depuradora de aguas residuales», aseguró.

Añadió que desde el PSOE «vamos a tomar cartas en el asunto y demostrar que tenemos el mejor proyecto para el desarrollo de Navalmoral».

Por su parte, el Secretario General del PSOE de Navalmoral, Jesús Gómez, manifestó que los moralos y moralas «ven cada vez más deteriorados sus jardines, su espacio público, cómo su urbanismo va cayendo y esos servicios públicos empeoran». Añadió que solo basta con darse una vuelta por Navalmoral» para darse cuenta de la realidad de este gobierno, que no tiene proyecto, que no tiene rumbo y que nos coloca a la ciudadanía en una posición cada vez más difícil. ¿Tiene el señor Hueso, por ejemplo, algún plan para hacer frente a los retos que se van a derivar de la nueva situación urbanística una vez que finalicen las obras del tren? Se lo digo yo, no lo tiene», aseveró. Finalmente, aseguró que los socialistas moralos «vamos a seguir trabajando por nuestras vecinas y vecinos, y unidos con los pueblos del entorno vamos a lograr reforzar nuestro liderazgo como capital del Campo Arañuelo. Y a nivel provincial Álvaro nos va a acompañar en este camino en el que nos marcamos el objetivo de que, con un nuevo proyecto, el PSOE recupere la alcaldía de Navalmoral de la Mata en 2027».