El PSOE de Navalmoral de la Mata denuncia la falta de climatización en el Hospital Campo Arañuelo

El grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata ha denunciado la situación de los pacientes del Hospital Campo Arañuelo por «la falta de aire acondicionado en plena ola de calor». Así lo recogen en una nota emitida esta semana en la que añaden que esta situación unida a las altísimas temperaturas «agrava las patologías previas de base en enfermos crónicos, así como favorece el desarrollo de enfermedades vinculadas a virus y bacterias». Los facultativos y trabajadores que les atienden, se ven obligados, según el PSOE, a soportar las altísimas temperaturas debido a una avería en el sistema de climatización del hospital desde hace más de una semana y obligados a adquirir ventiladores y otros sistemas portátiles para paliar el calor.

Por su parte, desde la consejería de Salud y Servicios Sociales se aclaró que «se han trasladado recomendaciones orientadas a mitigar los efectos del calor como el uso racional de persianas y cortinas, hidratación y ropa ligera». Sobre el sistema de refrigeración «planteamos una mejora», aunque puntualizaron que «está funcionando como el año pasado».