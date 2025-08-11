NavalSonora 2025 alcanza el récord de venta de las entradas anticipadas en Navalmoral de la Mata

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, a través de su alcalde, Enrique Hueso, ha presentado, recientemente, el cartel y las principales novedades del Festival NavalSonora 2025, un evento que, en palabras del alcalde, «no es un hecho aislado, sino parte de un calendario musical cada vez más consolidado en nuestra localidad, que ofrece estilos diversos para llegar a todos los públicos y posicionar a Navalmoral como referente musical en Extremadura». Este año se ha creado un cartel apostando por la diversificación de estilos, con dos jornadas.

Una tendrá lugar el 29 de agosto, jornada de música urbana con un cartel de primera línea integrado por RVFV, Kidd Keo, Óscar el Ruso, JC Diamante, El Jhota y Les Castizos, al que el alcalde ha calificado como «un cartel comparable con los mejores festivales urbanos de España» y que ya ha alcanzado récord histórico de venta anticipada de entradas. La otra jornada será el sábado 30 de agosto, noche dedicada al indie y al pop con Mikel Izal, en su nueva etapa en solitario, Miss Caffeina, Barri Brava, la banda emergente Merino, así como el gran número de artistas locales y de la zona, Nacor, Elena Ampi, Dani Sierra, Juanma Torralbo, y el regreso del grupo Abulia, muy recordado por el público joven.

Nueva ubicación

Una de las principales novedades es la ubicación. Este año será en el espacio de ocio El Tejar, que contará con mayor amplitud, mejores condiciones y un césped artificial procedente del campo municipal, optimizando así recursos públicos. La zona de conciertos dispondrá de espacio VIP y photocall, mientras que la oferta gastronómica y el área de ocio se ubicarán en la charca Mayen, ampliando el recinto del Tejar al espacio contiguo.

Habrá transporte desde Talavera de la Reina, Los Ibores, La Vera, Cáceres y Plasencia, gestionado por una empresa local, el viernes y el sábado. Este año se incorpora un sistema de pulsera inteligente que permitirá el acceso al festival y el pago en barras mediante recarga previa. Además, esta medida facilitará el control para impedir la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, reforzando así la seguridad y el cumplimiento de la normativa. El festival se realiza en colaboración con promotores privados, con un presupuesto actual de 243.600 euros más IVA.