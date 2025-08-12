Tradiciones
El grupo Coros y Danzas El Encinar de Navalmoral recibe un reconocimiento por la difusión del folklore durante 40 años
Tuvo lugar el día 9 durante la celebración del Festival de los Pueblos del Mundo con numeroso público
El grupo de Coros y Danzas El Encinar de Navalmoral de la Mata ha recibido un reconocimiento público por su labor en la difusión de la cultura y tradición del folklore durante cuatro décadas. Este acto de gratitud se ha materializado durante la celebración del Festival de los Pueblos del Mundo. Se da la circunstancia de que dicho grupo este año ha conmemorado su 40 aniversario, cuatro décadas en las que no han parado de viajar por todo el mundo dando a conocer su origen y progreso sobre el escenario en distintos países.
El pasado fin de semana lo volvieron a demostrar con su actuación en el Festival de los Pueblos del Mundo, que este año celebró su 38 edición, justo el 9 de agosto, en el Parque Municipal Casto Lozano.
El alcalde, Enrique Hueso, y la concejal de Cultura, Cristina Marcos, agradecieron su labor y apoyo al folklore, por haber sabido mantener vivas las tradiciones, convirtiéndose en un referente del folclore local y embajadores culturales de la localidad dentro y fuera de la región. Este año se han sumado grupos procedentes de Panamá e India.
