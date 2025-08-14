La escuela de creatividad de Navalmoral comenzará el 18 de septiembre

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, a través de las concejalías de Juventud e Infancia, junto con el Círculo Empresarial Moralo, pondrá en marcha la Escuela de Creatividad para el Emprendimiento. Esta se presenta como un espacio para que niños y jóvenes den rienda suelta a su imaginación, creen, se expresen y se diviertan. Comenzará el 18 de septiembre y el plazo de inscripciones está abierto. Estas se podrán realizar de manera gratuita.

La Escuela se ubicará en el centro sociocultural La Inmaculada y se desarrollará los jueves por la tarde. Desde el Círculo Empresarial se explicó que esta Escuela trata pretende involucrar a jóvenes voluntarios, estudiantes de ciclos formativos de los institutos de educación secundaria de Navalmoral y comarca del Arañuelo. Esto con el fin de la búsqueda de alternativas creativas para combatir la despoblación en el mundo rural revitalizar los pueblos pequeños, generando ideas frescas y viables, y abordando los desafíos específicos a los que se enfrentan las zonas rurales y combatir la despoblación en el mundo rural.