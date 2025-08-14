Jóvenes
La escuela de creatividad de Navalmoral comenzará el 18 de septiembre
Será los jueves por la tarde en el centro sociocultural La Inmaculada. Esta iniciativa para el emprendimiento la impulsa el Circulo Empresarial Moralo
El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, a través de las concejalías de Juventud e Infancia, junto con el Círculo Empresarial Moralo, pondrá en marcha la Escuela de Creatividad para el Emprendimiento. Esta se presenta como un espacio para que niños y jóvenes den rienda suelta a su imaginación, creen, se expresen y se diviertan. Comenzará el 18 de septiembre y el plazo de inscripciones está abierto. Estas se podrán realizar de manera gratuita.
La Escuela se ubicará en el centro sociocultural La Inmaculada y se desarrollará los jueves por la tarde. Desde el Círculo Empresarial se explicó que esta Escuela trata pretende involucrar a jóvenes voluntarios, estudiantes de ciclos formativos de los institutos de educación secundaria de Navalmoral y comarca del Arañuelo. Esto con el fin de la búsqueda de alternativas creativas para combatir la despoblación en el mundo rural revitalizar los pueblos pequeños, generando ideas frescas y viables, y abordando los desafíos específicos a los que se enfrentan las zonas rurales y combatir la despoblación en el mundo rural.
