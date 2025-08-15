Navalmoral de la Mata traslada las moreras de la avenida de Las Angustias a la Charca Mayen

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata ha anunciado que las moreras que, recientemente, han sido retiradas con motivo de las obras de remodelación que afectan a la avenida de las Angustias de la ciudad se han trasladado de lugar. En concreto, según detalla el consistorio, estos árboles están siendo trasplantados a la zona de la Charca Mayen. Esta decisión, aseguran desde el consistorio, se ha adoptado tras la evaluación de la empresa de jardinería responsable, cuyos informes técnicos han determinado que este espacio reúne las mejores condiciones para garantizar la supervivencia y el óptimo desarrollo de estos ejemplares.

Tal y como contemplaba el proyecto inicial, las moreras no serían eliminadas, sino reubicadas. Finalmente, y tras valorar diferentes opciones de ubicación en la ciudad, se ha optado por ubicarlas en lo que se conoce como la Charca Mayen por la adecuación del terreno y las posibilidades de crecimiento que ofrece, «asegurando así una segunda oportunidad para estos árboles», destacaron desde el gobierno municipal. En el proceso de trasplante se ha contado con el trabajo de una empresa de la zona especializada, que ha empleado humus de lombriz procedente de Peraleda de la Mata, un abono natural de alta calidad que contribuye a optimizar el enraizamiento y favorecer el desarrollo saludable de las moreras en su nuevo emplazamiento.