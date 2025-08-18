La policía local de Navalmoral de la Mata detiene a un hombre por allanamiento de morada

La Policía Local de Navalmoral de la Mata ha llevado a cabo varias intervenciones en los últimos días, que se han saldado con la detención de un individuo por allanamiento de morada, atentado contra agentes de la autoridad, resistencia grave y amenazas. A ello se suma las denuncias a dos conductores por conducción temeraria en calles de la localidad. En el primer caso, los agentes fueron requeridos por un ciudadano que alertaba de la presencia de una persona en el interior de su vivienda. A la llegada de la patrulla, el individuo se mostró violento, según informó esta mañana en una nota el ayuntamiento, profiriendo amenazas y oponiendo una fuerte resistencia, lo que obligó a su reducción y detención.

Por otro lado, la Policía Local recibió un aviso alertando sobre dos vehículos que circulaban de manera temeraria por diversas calles. Localizados en la avenida de las Angustias, ambos conductores fueron identificados y denunciados por conducción temeraria. En el fin de semana también se realizaron controles de alcohol y drogas en la conducción que se saldó con 1 detenido y 5 denuncias.