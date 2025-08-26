Navalmoral de la Mata pone en marcha la nueva campaña ‘Súbete al tren del comercio moralo’

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata ha puesto en marcha del 25 al 30 de agosto una nueva campaña de dinamización bajo el lema ‘Súbete al Tren del Comercio Moralo’, una acción dirigida a impulsar el consumo en los comercios minoristas de la ciudad. El próximo día 29 de agosto, un tren turístico recorrerá el centro urbano, con salida desde los nuevos aparcamientos públicos gratuitos habilitados en San Isidro, la explanada del edificio multiusos y la terraza del antiguo cine Cruz Blanca.

El itinerario incluirá paradas estratégicas en distintos puntos de la zona comercial, que permitirá a los visitantes realizar sus compras de una forma diferente y atractiva. Además, como parte del programa, se celebrará el sorteo de un bono de 100 euros canjeables en los establecimientos adheridos, junto a la distribución de callejeros comerciales, merchandising y promociones exclusivas. El alcalde, Enrique Hueso, manifestó que con esta campaña «buscamos no solo incentivar el consumo, sino también ofrecer una experiencia diferente que ponga en valor a nuestros comercios», dijo.