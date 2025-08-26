Navalmoral de la Mata pone en marcha la nueva campaña ‘Súbete al tren del comercio moralo’
El público se beneficiará de descuentos y del sorteo de un bono de 100 euros. Además, el día 29 habrá un tren que pasará por las zonas comerciales
El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata ha puesto en marcha del 25 al 30 de agosto una nueva campaña de dinamización bajo el lema ‘Súbete al Tren del Comercio Moralo’, una acción dirigida a impulsar el consumo en los comercios minoristas de la ciudad. El próximo día 29 de agosto, un tren turístico recorrerá el centro urbano, con salida desde los nuevos aparcamientos públicos gratuitos habilitados en San Isidro, la explanada del edificio multiusos y la terraza del antiguo cine Cruz Blanca.
El itinerario incluirá paradas estratégicas en distintos puntos de la zona comercial, que permitirá a los visitantes realizar sus compras de una forma diferente y atractiva. Además, como parte del programa, se celebrará el sorteo de un bono de 100 euros canjeables en los establecimientos adheridos, junto a la distribución de callejeros comerciales, merchandising y promociones exclusivas. El alcalde, Enrique Hueso, manifestó que con esta campaña «buscamos no solo incentivar el consumo, sino también ofrecer una experiencia diferente que ponga en valor a nuestros comercios», dijo.
- NavalSonora 2025 alcanza el récord de venta de las entradas anticipadas en Navalmoral de la Mata
- La policía local de Navalmoral de la Mata detiene a un hombre por allanamiento de morada
- Audax Renovables construye una nueva planta fotovoltaica en Navalmoral de la Mata
- Impulsan el comercio local a través del Festival Navalsonora de 2025 de Navalmoral de la Mata
- Álvaro Sánchez Cotrina realza el nuevo proyecto del PSOE de Navalmoral para que la ciudad recupere el liderazgo
- La nueva ITV de refuerzo en Navalmoral de la Mata comenzará el 25 de agosto ante la alta demanda
- Navalmoral de la Mata traslada las moreras de la avenida de Las Angustias a la Charca Mayen
- La Policía Local de Navalmoral de la Mata se refuerza con la incorporación de cinco agentes