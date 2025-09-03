Comienzan las obras de la tercera y última fase de la plataforma única en Navalmoral de la Mata

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata ha anunciado el comienzo de las obras correspondientes a la tercera y última fase del proyecto de plataforma única, tras la adjudicación de los trabajos a la empresa responsable de su ejecución. Los primeros trabajos se están desarrollando en las calles Alfolí y Pavía y continuarán progresivamente en otras vías incluidas en esta fase, como son Joaquín Costa, Victorio Casado, Torres Quevedo, León Moyano y San Pedro, entre otras. En total, serán ocho calles las que se verán afectadas en este tramo final.

Con esta tercera fase se completará la actuación integral prevista, que abarca la transformación de 24 calles mediante la implantación de la plataforma única. Esta intervención no solo persigue mejorar la accesibilidad y la movilidad urbana, sino que también incluye la renovación de redes de saneamiento y abastecimiento de agua, aprovechando el levantamiento del pavimento para modernizar conducciones y garantizar mejor servicio a la población.

El ayuntamiento recuerda que estas actuaciones responden a una planificación desarrollada en tres fases y que, con el inicio de esta última, se avanza en el compromiso de dotar a la ciudad de infraestructuras urbanas modernas y adaptadas a necesidades actuales.

Vías más funcionales

En este sentido, el alcalde, Enrique Hueso, anunció que la plataforma única se implementa en la ciudad «para mejorar la accesibilidad y adecuar las calles a normativas más lógicas y funcionales». Este proyecto transformará las calles «para hacerlas más accesibles y transitables para todos los ciudadanos», manifestó.

Una plataforma única se refiere a un diseño urbano que permite que las áreas de tránsito para peatones y vehículos estén al mismo nivel, creando un espacio compartido. Este diseño busca mejorar la convivencia entre distintos modos de transporte y facilitar el acceso a todos los usuarios, incluyendo a personas con movilidad reducida. Las plataformas únicas ofrecen varias ventajas como la mejora de la convivencia, el fomento de una mejor interacción entre peatones y vehículos, promoviendo un entorno más seguro disminuyendo los riesgos de accidentes, así como asegurando que todas las personas puedan moverse de manera autónoma y segura.