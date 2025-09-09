Organiza cofradía y mayordomos
Dedican varios actos en honor a la Virgen de las Angustias, patrona de Navalmoral de la Mata
El programa comenzó el pasado sábado con el traslado de la imagen desde la ermita a la iglesia parroquial de Las Angustias y se alargará hasta el día 15
La Cofradía Nuestra Señora la Virgen de las Angustias de Navalmoral de la Mata celebra en estos días varios actos dentro de un intenso programa que se inició el 6 de septiembre y se alargará hasta el día 14 del mismo mes. Esto para celebrar unas fiestas cargadas de expresión de fe, tradición y unión, en las que el pueblo de Navalmoral celebra en torno a su patrona. Los actos continúan hoy martes con eucaristía y novena a las ocho y media dedicada a Catecumenado con la participación de catequistas. Mañana miércoles a las nueve de la mañana con eucaristía y novena y a las ocho de la tarde tendrá lugar el rezo del santo rosario. Le seguirá la eucaristía y la novena dedicada a la Caridad y Oración con la participación de Cáritas y Adoración Nocturna. El jueves los actos serán similares y la eucaristía se dedicará a los jóvenes.
El viernes día 12 habrá una jornada más intensa con una eucaristía dedicada a Navalmoral con la participación de asociaciones, de los barrios Caperjar, Navarrosa y la asociación de amas de casa. El viernes además a las diez de la noche habrá un Festival organizado por el ayuntamiento con las actuaciones de Febrero 16 y Raúl Gorrilla. La programación continuará el fin de semana.
