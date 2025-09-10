El Centro Excursionista del Campo Arañuelo retoma sus rutas el día 14

El Centro Excursionistas del Campo Arañuelo (CECA)retoma el programa de rutas tras el periodo vacacional del verano y lo hace con una primera actividad que ha organizado para el próximo domingo 14 de septiembre. En esta ocasión dicha ruta se denomina ‘Hospital del Obispo-Pico Carbonero-la Calera' que constará de un recorrido de 19 kilómetros. Tiene un nivel 3 de dificultad y se prevé realizar todo el trayecto en un tiempo estimado de 6 horas. Todo ello en un recorrido lineal.

Todas las personas que están interesadas en participar en esta caminata podrán apuntarse el viernes día 12 en la sede de CECA que se encuentra en las dependencias de la Casa del Deporte. Las inscripciones se realizarán desde las 20.00 hasta las 21.00 horas.

El grupo de participantes se congregará a las ocho de la mañana desde la Cruz de los Caídos. El precio de inscripción es de 10 euros para los socios del club y de 15 para los no socios. Este recorrido, según resaltaron desde ceca, es ideal para realizarla en otoño y apta para cualquier persona acostumbrada a andar.